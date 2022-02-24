İslam Memiş'ten dikkat çeken ''yatırım'' tavsiyesi

Rusya lideri Putin'in Ukrayna'yı işgal emri sonrası para piyasaları bir anda karışırken, piyasaların "bir bileni" İslam Memiş'ten dikkat çeken bir yatırım tavsiyesi geldi.

Dünyanın korktuğu başına geldi ve Rusya lideri Putin "savaş" emrini verdi. Rus birlikleri Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel operasyon başlattı. Dolar/TL paritesi Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrasında yükselişe geçti.

Tüm dünyanın yakından izlediği gelişmelerde gözler piyasalara çevrildi.

Döviz, altın ve gümüşte sert yükselişler görülürken, borsa, parite ve kripto para piyasalarında da sert düşüşler yaşandı.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan İslam Memiş, yatırımcılara dikkat çeken bir tavsiyede bulundu.

"Özellikle borsalar da sert satışlarla ilk tepkiyi verdi. Bunu normal bir fiyatlama olarak gözlemliyoruz. Yatırımcıların burada çeşitli avantajları da var." diyen Memiş, yatırımcılara şöyle seslendi:

"Şu anda elinde Türk Lirası olanlar paritelerdeki düşüşler nedeniyle Euro/sterlin tarafıyla ilgilenebilir. Bitcoin çok düşük, onunla ilgilenebilirler. Altın ve gümüş yatırımı yapanlar ise parite ile Euro/sterlin pozisyonu alabilirler.

Petrol fiyatlarında da yükselişler var. Sanırım piyasalardaki bu dalgalanma bir ya da iki hafta daha devam edecek.

Türk lirası üzerinden değil parite üzerinden işlem yapmalılar. Yatırımcılar bu süreci biraz daha panik satışları ile yapmamalılar. Düşük olan enstrümanları göz önünde bulundurmalılar. Borsalar da çok ucuz.

Yani düşen enstrümanlara yatırım yapmalılar. Bu fiyatlamalar altın ve gümüş tarafında devam edecektir.

Uzun vadede bakıldığında yükselişler devam edecek ama özellikle TL ile işlem yapanlar için bu uyarıları yapmak istiyorum”