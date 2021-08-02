İşte il il son durum: 9 noktada alevlere müdahale ediliyor

Türkiye'de 6 gündür süren ve bir türlü söndürülemeyen orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. 31 ilde 129 yangın kontrol altına alınırken, 4 ilde 9 noktada yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'deki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ormanın Kahramanları’nın 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan CNNTürk muhabiri canlı yayında aktardığı bilgide Çökertme'de yangının evlere sıçradığını belirtti. Son olarak Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu akşams saatlerinden yaptığı açıklamada, “Manavgat Gündoğmuş’tayız. 10 helikopterle müdahalemiz sonucunda yangını kontrol altına aldık. Halkımız müsterih olsun tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ISPARTA VE DENİZLİ'DE YANGIN

Muğla ve Antalya'daki yangınlara müdahalenin devam ettiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir yangın haberinin de Isparta'dan geldiğini belirtti.

YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI, MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon Milli Park alanında, öğle saatlerinde başlayan orman yangınının ilerlediği belirtildi. 2 yangın söndürme helikopteri ve 2 uçağın yanı sıra itfaiye araçları, arazözler ile yangın söndürme tanklarının kullandığı çalışmalara askeri personel de destek veriyor. Yangın nedeniyle Isparta- Antalya kara yolu da ulaşıma kapatılarak, Ağlasun- Bucak üzerinden geçişlere izin veriliyor. Isparta'dan gıda ve su takviyesi için bölgeye akın edenlerin araçlarının geçişine de izin verilmiyor. Alevlerin Yıldız Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine kadar ulaştığı, bölgenin tahliye edildiği belirtildi. Bölgede saatte hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar ise çalışmaları olumsuz etkiliyor.

TRAKTÖR VE GREYDER YANDI; MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle alevlerin ilerlediği, 612 nüfuslu Türlübey Mahallesi'nin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Söndürme çalışmalarına katılan köylülerden birine ait, arkasında su tankı takılı traktör ile greyder de alevlerin arasında kalarak, hurdaya döndü.

ADANA'DA YANGIN

Adanın Çukurova ile Karaisalı ilçeleri sınırındaki Küçükçınar Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince karadan ve havadan müdahale edildi. Saatlerce süren çalışmanın ardından yangın 19.20 sularında kontrol altına alındı.

HOZAT'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Ayrıca, Bakan Pakdemirli, Tunceli Hozat'taki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

MUĞLA'DAKİ YANGINLARA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.

HİSARÖNÜ ALEVLERE TESLİM

Marmaris’te orman yangını beşinci gününde etkisini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisi ile birçok bölgede alevler yükselirken, bunlardan birisi de Hisarönü Mahallesi oldu. Hisarönü Mahallesi’nde etkisini arttıran alevler yerleşim yerlerine ulaştı. Bölgeye ulaşan alevler evleri yakmaya başlarken, bölgede bulunan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları da havadan ve karadan devam ediyor. Jandarma ve zabıta ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

DESTEK EKİPLERİ DEVREDE

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına katılıyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmaris'te 109 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

MİLAS'TAKİ YANGINDA 3'ÜNCÜ GÜN

Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Beyciler Mahallesi'nde ormanlık alanda 31 Temmuz'da yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılınca, siyah dumanlar altında kalan Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahalleleri boşaltıldı. Ekipler, bu iki mahallede alevlerin yönünü kesti. Mahallelerde hayat neredeyse normale dönerken, ters yönde esen rüzgar nedeniyle Mazı Mahallesi yeniden tehlikeye girdi. Kuru otlar ve kuvvetli rüzgar yüzünden Aşağı Mazı Mahallesi, kısa sürede alevlere teslim oldu. Köylülerden bazıları sahilden botlarla gezi teknelerine alınıp tahliye edildi. Geride kalanlar ise, köy meydanında toplanıp endişeyle söndürme çalışmalarını izledi. Bu sırada alevler evlerini sardığı için sinir krizi geçiren ve fenalaşan köylülere sağlık ekipleri müdahale etti. Tehlike giderek artınca Aşağı Mazı Mahallesi'nde kalan diğer köylülerle az sayıdaki turist de tahliye edildi.

5 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN AÇILDI

Aşağı Mazı Mahallesi'nin tahliye edilmesinin ardından, mahalle girişi jandarma ve zabıta görevlilerince sivil araç girişine kapatıldı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği sırada, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı arasındaki yolun tutuştuğu ve artan tehlike nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi, kapanan yol 5 saatlik çalışmanın ardından açıldı.

ÇÖKERTME'DE YANGIN EVLERE SIÇRADI

İtfaiye ve belediye işçileri Aşağı Mazı Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler bu kez ünlü Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkisini gösterdi. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler bölgeyi kaplayınca Çökertme ve Gökbel mahalleleri tahliye edildi. CNNTürk muhabiri canlı yayında aktardığı bilgide Çökertme'de yangının evlere sıçradığını belirtti.

TOPLAMDA 6 MAHALLE BOŞALTILDI

Milas ilçesinden başlayarak rüzgarın yön değiştirmesiyle pek çok noktada etkili olan yangın nedeniyle Milas'ta Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri, Bodrum'da Mazı olmak üzere 6 mahalle tahliye edildi.

TERMİK SANTRALİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Öte yandan alevlerin Milas ilçesi Ören Mahallesi'ne ilerlemesi, tedirginlik yarattı. Ören Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'nin etrafında, iş makineleriyle hatlar kazılarak hidrojen tankları boşaltıldı. Alevlerin bu noktada kontrol altına alındığı ve termik santrale ilişkin bir tehlike oluşturmadığı bildirildi.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Yangına, günün aydınlanmasıyla birlikte helikopterler ve uçaklarla havadan müdahale başladı. İlde devam eden yangınlara 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter ile havadan, 185 arazöz, 93 itfaiye aracı ve 1457 personelle karadan müdahale edildiği bildirildi. 3 söndürme uçağı ve 3 helikopterin Milas'taki yangında görev yaptığı bildirildi.

SEYDİKEMER'DEKİ YANGINA SABAHA KADAR MÜDAHALE EDİLDİ

Seydikemer'in Arifler Mahallesi’nde önceki gece çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştı. Dün gece bölgede tekrar alevlerin parlaması sonucu ekipler sabah saatlerine kadar yangın söndürme çalışmalarına devam etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 6'NCI GÜNÜNDE

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, altıncı gününe girdi. Yangınlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik ve bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgedeki çalışmaları koordine ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise söndürme çalışmalarını koordine etmek üzere bir başka yangın bölgesi Marmaris'e geçti.

GÜNDOĞMUŞ MERKEZİ İÇİN TAHLİYE KARARI

Orman yangının yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçe merkezinin tahliyesine, saat 17.00 sıralarında başlandı.

İlçenin girişinde bulunan Senir Mahallesi ve çıkışındaki Ümütlü Mahallesi'nde devam eden yangın nedeniyle ilçe merkezi, yoğun dumanla kaplandı. Dernek Dağı zirvesinde alevlerin yükselmesi ve ilçe merkezine rüzgarın da etkisiyle hızla ilerlemesi, paniğe neden oldu. Cami hoparlörlerinden ilçenin hızlıca tahliye edilmesi yönünde anonslar yapıldı. Kadın ve çocuklar ile yaşlılar, valizleriyle ilçeden uzaklaşmaya başladı. Bazı kişilerin koyun ve keçilerini kamyonetlere yükleyip, alandan uzaklaşmaya çalıştıkları görüldü.

Öte yandan ilçe merkezine Antalya Valisi Ersin Yazıcı geldi ve tahliye işlemlerini yerinde inceledi. Gündoğmuş Belediyesi'nce aracı olmayanların tahliyesi için belediye bünyesindeki otobüsler servis aracı olarak kullanılıp, halk güvenli noktaya götürülüyor.

GÜNDOĞMUŞ'TA SON DURUM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde etkili olan orman yangını ile ilgili olarak, “Bugün öğleden sonra şehre biraz yaklaştı. Ona hemen müdahale edildi. Uçaklar yangın tepede olduğu için şu an yaklaşamıyor. 9 tane helikopter müdahale ediyor. Şehir için yakın bir tehdit yok. Ama rüzgar yön değiştirebiliyor. Buralarda tedbirleri artıyoruz” dedi.

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangın, sabah saatlerinden itibaren hızla yayılmaya başladı. Yangın öğle saatlerinde şehrin merkezine doğru yaklaştı. Alevlerin kuşattığı ilçe merkezinde vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı. İlçe merkezinde oturan vatandaşlar araçlarına binerek şehri terk etmeye başlarken, araçları olmayanlar ise komşularının yardımı ile ilçe merkezinden ayrılıyor.

Devam eden yangınla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Dün şehre yönelik bir tehdit oluşmuştu. Sabah istişare toplantısında bir karar alarak uçaklarımızı ve helikopterlerimizi buraya yönlendirdik. Sadece şehir merkezi değil hemen aşağımızda Senir ve Ümütlü Mahallesi var. Buralara yangın dünden itibaren yaklaşmıştı. Bugün öğleden sonra şehre biraz daha yaklaştı. Ona hemen müdahale edildi. Uçaklar yangın tepede olduğu için şu anda yaklaşamıyor. 9 tane helikopter müdahale ediyor. Şehir için yakın bir tehdit yok. Ama rüzgar yön değiştirebiliyor. Buralarda tedbirleri artıyoruz” dedi.

37 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Bugüne kadar 4 ilçede 54 mahallenin etkilendiği yangında, 37 mahalle tahliye edildi. Yangında 31 bin 200 dekar meyve bahçesi ve seralardan oluşan tarım alanı da zarar gördü. Ayrıca çoğu evlerden oluşan 2 bin 800 yapı da yangından etkilendi. Çok sayıda büyükbaş ve küçükbaşın yanı sıra binlerce yaban hayvanının da öldüğü yangında kayıplar, her geçen gün yükseliyor.

"GÜNDOĞMUŞ YANARSA BATI TOROSLAR YANAR"

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, sabotaj iddialarını değerlendirdi. İlçe ve çevresinde meydana gelen yangında yaşamını yitiren olmadığını belirten AK Partili Özeren, "Vatandaşımız panik yapmasın. Helikopter ve uçak sayısı artırılacak. Yangına hızlı şekilde bugün müdahale edilecek. Yangınla ilgili vatandaşlarımız günlerdir nöbet tutuyordu. Kimse gelip burada sabotaj ateşi yakmamıştır. Yangının Ermenek ve Oymapınar barajları arasındaki yüksek gerilim nakil hattında rüzgar kaynaklı kıvılcım oluşup çıktığını düşünüyoruz. Savcılık bununla ilgili soruşturma yürütüyor. Gündoğmuş'un yanmaması lazım. Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar, yangının önünü alamayız" diye konuştu.

AHMETLER'DE TIRMIKLI MÜCADELE

Yangın tehdidi altındaki Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'nde oturanlar, tırmıklarla gün boyu tampon bölge oluşturmak için mücadele etti. Kırsal alandaki bir mahalle olan Ahmetler'deki köylülere, Manavgat ve Antalya'da yaşayanlar da gelerek destek verdi. Mahalleye 2,5 kilometre kadar yaklaşan ormanlık alandaki yangının önünü kesmek isteyen mahalleli, sabah saatlerinden itibaren ormanla köy arasında tampon bölge oluşturmak için 40-50 metre genişliğindeki çalılık alanı tırmıklarıyla temizlemeye çalışıyor.

TIRMIKLA TAMPON BÖLGE

Gebece tarafındaki yangının Ahmetler'e doğru ilerlediğini belirten köy halkından eğitimci Mustafa Koç, 'tahliye edin' denilmesine rağmen, halkın köyü terk etmediğini ve birlikte tampon bölge oluşturulması kararı alındığını açıkladı. Bu kapsamda hem köyde ikamet edenler hem de köy dışındaki Ahmetlerliler ile 'Tırmığını al da gel' diye başlattıkları kampanyaya destek veren gönüllülerin katılımıyla, ormanlık alanla yerleşim merkezi arasındaki çalılık, makilik yanabilecek bölgede, 40-50 metrelik tampon bölge oluşturarak yangının önünün kesilmesi hedefleniyor.

KADINLAR ÖN CEPHEDE

Ormanlık alandaki yangının söndürülmesi çalışmalarına köylülerin destek verdiğini de anlatan Koç, "Köy halkı olarak hep beraber ortak kararla hareket ediyoruz. Bugün ormanlık anandaki yangına helikopterlerle de ciddi düzeyde söndürme desteği geldi. İnşallah ormanlık alanımız da kurtarılır. Bugün herkes çok yoruldu ama günün özetini bu görsellerde görebilirsiniz. Herkesin gönlünde yer eden Ahmetler'in kadınları köylerini terk etmedi ve yine ön safta cephedeydiler. Kadınlarımızla ve köylülerimizle bir kere daha gurur duydum. Ahmetler bugünkü kadar hiç kalabalık olmadı. Hiç tanımadığımız insanlardan, bölgelerden, belediyelerden destek yağdı. Herkese teşekkürler" diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE 2 BÜYÜK YANGIN ÇIKMIŞTI

Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde 2007 yılında çıkan orman yangınında 950 hektar ormanlık alan yanmıştı. Yangının olduğu bölgede, eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar görmüştü. Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde, 31 Temmuz 2008'de çıkan ve 5 günün sonunda kontrol altına alınabilen Taşağıl orman yangını, Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçmişti. Manavgat ve Serik ilçeleri sınırlarında 16 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu yangında yüz binlerce ağaç ve canlı yok olmuştu.

YANGINDAN 555 KİŞİ ETKİLENDİ

Antalya İl Sağlık Müdürü Doktor Ünal Hülür, "Bugün itibarıyla 555 vatandaşımız yangından etkilendi. 538 kişinin tedavileri yapılmış ve şifayla taburcu edilmiştir. Halen 10 hastamızın tedavileri devam etmekte olup, 5 kişi Manavgat Devlet Hastanesi'nde, 2 kişi Özel Akdeniz Hastanesi'nde, 2 kişi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ve 1 kişi de Özel Side Anadolu Hastanesi'nde tedavi görmektedir. Yangında hayatını kaybeden 7 vatandaşımıza da Allah'tan rahmet dileriz. Yangından etkilenenlere her türlü tıbbi desteği vermekteyiz. Yangının söndürülmesinde canla başla görev yapan herkese ve yaralılarımızın her anında yanında olan cesur sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç bilirim" dedi.

ORMANA GİRİŞLER YASAK

Antalya Valiliği tarafından yayınlanan genelgeyle il genelinde ormanlık alana girişler, 30 Temmuz'da yasaklandı. Yangın riski nedeniyle alınan karara göre, 31 Ağustos'a kadar 'Antalya il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çerçevesinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır' kararı alındı. Bölgede yangınla mücadele eden ekipler, bu yasak kararına rağmen vatandaşların ısrarla piknik alanlarına girmeye ve mangal yakmaya çalıştığını, bunun da işlerini bir hayli zorlaştırdığını ifade etti. Diğer bir sıkıntının da tahliye kararı alınan mahalle ve köyleri, vatandaşların boşaltmamakta direnmesi olduğu kaydedildi.

MEB: OKULLARIMIZIN PANSİYONLARINI AFETTEN ETKİLENENLERE AÇTIK

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamada, “Her zaman doğa bizi teselli etmişti. Şimdi doğayı teselli etme görevi bizim. Sevgiyle, bilgiyle, eğitimle hep birlikte saracağız yaralarımızı. Okullarımızın pansiyonlarını, afetten etkilenen vatandaşlarımıza açtık. Okul müdürlüklerimize ulaşmanız yeterli, bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"ARTIK NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Artık ne yapacağımızı şaşırdık, bölge cayır cayır yanıyor, bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" dedi.

Sosyal medyadan video paylaşan Aras şunları ifade etti:

"Bugün güne yine yangınla başladık. Bütün gün bölgeyi dolaştık, birçok tespit yaptık. Bugünün en talihsiz olayı Çökertme'nin yaşadıklarıydı. Çökertme bugün çok kötü bir gün geçirdi ve tahliye edildi. Çökertme'deki yangının boyutları büyüdü ve bu bölgenin belki de en önemli olayıydı diyebilirim. Ben de bizzat işin içindeydim, yaşadım.

Bütün insanlar, çalışan arkadaşlar, desteğe gelenler canla başla çalıştı. Ben Aşağı Mazı'dayım, dün akşam boşaltmıştık. Çok isabetli bir karar olduğunu hepimiz gördük. Ancak meskun mahallere yani en azından evlere işletmelere çok fazla zarar vermeden durduruldu. Yine İnceyalı'da iki işletmemiz büyük oranda yangından etkilendi. Yine birkaç ev yangından etkilendi. Hurma sahilinde de, restoranlardan pansiyonlardan birkaçı etkilendi.

Yine bugün en büyük tesellilerden bir tanesi özellikle yaralı ve can kaybı olmaması noktasındaydı. Her zaman söylediğimiz gibi orman yaşayan bir sistemdir, yaşayan sistemde kaybettiklerimize çok üzülüyoruz. Birçok bitki ve yangını kaybettik.

Şu anda bu bölge stabil, Yukarı Mazı stabil. Bu bölgede yine her şey sakin durumda. Yukarı Mazı'ya bugün elektrik verildi ama Aşağı Mazı'da elektrik hala yok. Bütün müşteriler zaten tesisleri boşaltmıştı. Şimdi işletmeciler de şimdi yoklar, onları da tahliye etmiştik.

Yarından itibaren, belki işler biraz daha düzene girince artık işletmelerimiz de tekrar yerlerine dönüp faaliyetlerini sürdürürler diye düşünüyoruz.

"SÖNDÜRDÜK DERKEN TEKRAR BAŞLADI"

Çocuk mezarlığı ve Armutçuk bölgesindeki yangınlar devam ediyor. Zaman zaman Bayır'da, Yeniköy'ün tepelerinde yangın ihbarları aldık. Bundan sonra artık bizim yapacağımız bölgedeki hasarı tespit etmek olacaktır. Buradaki tahribatı öğrenmek olacaktır.

Birçok yeri söndürdük diye bakarken bu sabah baktık ki tekrar alevlenmiş. Her şey sakin kalırsa bizde hasar tespite başlayacağız. Bu yangından zarar gören vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız.

Bana bugün o kadar ulaşım oldu ki; bütün bu dostlarımı, iyi kalpli insanları, Bodrum aşıklarını hep birlikte bir araya getireceğiz. Ve bu insanlarımızın ihtiyaçlarına yönlendireceğiz. Herkes yardım etmek istiyor, biz orada vesile olacağız. Geçim kaynaklarını kaybeden, ağaçlarını kaybeden, büyük ve küçükbaş hayvanlarını kaybeden bütün insanlarımızın ihtiyaçlarını el birliğiyle bir an önce yerli yerine tekrar koyacağız."

BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK: BİZ YANIYORUZ, CİĞERİMİZ YANIYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şu an itibarıyla Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki olmak üzere 4 ilçede, 13 mahallede yangınların devam ettiğini açıkladı. Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında başlayan yangının söndürülemediğini belirten Başkan Böcek, "Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Tabi ki canlarımızı kaybettik, 7 vatandaşımız oldu kaybettiğimiz, onlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Manavgatlı hemşehrilerime başsağlığı diliyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 646 araç ve bin 767 personelimizle vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için 7/24 çalışıyoruz. Bunun yanında Orman Bölge Müdürlüğü ve yangın söndürme ekipleriyle iş birliğiyle devam ediyoruz. Ayrıca bakanlarımız burada. Manavgat siyaset üstü bir yer, içimiz yanıyor, geleceğimiz yanıyor, can kayıplarımız var ve binlerce ormanda yaşayan canlılarımız da yanıyor. Bu bakımdan gerçekten çok üzgünüz" dedi.

SU SORUNU YAŞANAN 69 MAHALLEDEN 2'Sİ KALDI

Su konusunda 69 mahallenin etkilendiğini, 73 jeneratörle halka su verebilmek için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece gündüz çalıştığını kaydeden Başkan Böcek, "Şu anda sayı 2'ye düştü ancak tabi artmaz anlamına gelmez. Önümüzdeki süreci en iyi şekliyle değerlendiriyoruz. Muhtarlar Derneği aracılığıyla bütün muhtarlardan gelen talepleri de yerine getirmeye hızla devam ediyoruz. Can kayıpları dedik; vatandaşlarımız ineklerini, küçükbaş hayvanlarını kaybetti. Onlarla ilgili bir taraftan tespitler yapılıyor, tespitleri yapılanları gömme işlemlerini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"ARTIK SÖNDÜRELİM"

Yangınların Gündoğmuş'ta çok hızlandığını açıklayan Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Bunların da önleminin alınması için gereğini yapıyoruz ama uçaklar, helikopterler onlar da yardımcı olmaya çalışıyor. Hava şartları çok sıcak Antalya'mızda, bir taraftan da rüzgar dezavantaj ve hızla yangın devam ediyor. Bu süreçte 30 bin dekar faydalı-ekili alanlar da zarar gördü. Ayrıca 2 bin 800 yapı yandı. Geçmişte hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ağılları, 3-5 köy evi yanardı ama burada merkez de yandı. O bakımdan kurum kuruluş iş birliği içinde gereğini yapıyoruz. Hiçbir zaman buralarla ilgili de siyaset yapılmasını istemem zaten yapmadım, yapanları da istemem ama biz yanıyoruz, ciğerimiz yanıyor, Manavgat'ımız yanıyor. Artık bunu söndürelim, diye uğraşıyoruz. İnşallah Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın."

ALEVLERE TESLİM OLAN MARMARİS DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5 gündür süren ve yaklaşık 100 kilometrelik alana yayılan orman yangınını söndürmek için ekipler canla başla çalışırken, gündüzü adeta geceye çeviren dumanlar drone ile görüntülendi.

Marmaris Armutalan’da 5 gün önce başlayan orman yangını Datça’ya kadar uzanırken, çevre mahalleler de yangından etkilendi. Şu an itibarıyla Hisarönü’nde yoğunlaşan orman yangınında ev ve iş yerleri tahliye edildi. Birçok ev ve iş yeri yanarken, dumanlar her yeri kapladı.

Yaklaşık 100 kilometrelik alanda etkili olan yangını söndürmek için ekipler canla başla çalışırken, yangından yükselen dumanlar Muğla semalarını kapladı. Orman ve belediyelere ait ekiplerin yanında Marmaris’te polis teşkilatına ait TOMA’lar da yangın bölgelerine sevk edildi.

Muğla’da Marmaris, Bodrum-Milas, Köyceğiz yangınlarının ardından yaklaşık 2 saat önce Kavaklıdere ilçesinde de orman yangını çıktı.