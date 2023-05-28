  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İşte İnce'nin oy kullandığı sandığında kazanan isim

İşte İnce'nin oy kullandığı sandığında kazanan isim

İşte İnce'nin oy kullandığı sandığında kazanan isim
Güncelleme:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Ankara'da oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu 1. çıktı.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.

İnce'nin oy kullandığı 4617 nolu sandıkta 358 seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğluna'na 295 oy, Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ise 59 oy çıktı.

Sandıktan çıkan 4 oy ise geçersiz sayıldı. 

Etiketler muharrem ince sandık muharrem ince'nin sandığı seçim sonuçları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Seçimlerde 2'nci turun en ilginç anı
Ünlü isimler oylarını kullandı: Serenay Sarıkaya'nın seçim kombini olay oldu
CHP'li milletvekiline sandık başında saldırı!
AK Parti balkon konuşmasına hazırlanıyor
YSK Başkanı'ndan ikinci turun ilk açıklaması
Oy kabinine silahla girdi; Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
RTÜK Başkan Yardımcısı, Merve Dizdar'ı hedef aldı
Katar Emiri'nden Erdoğan'a tebrik
Türkiye'nin Örümcek Adam'ı oyunu böyle kullandı
Sandık başında ''toplu oy kullanımı'' kavgası; yaralılar var!