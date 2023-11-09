İşte Montella'ya göre EURO 2024'ün favorileri

Montella, Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinin Fransa ve İngiltere olduğunu belirterek, "Fransa çok güçlü bir takım. Kazanmaya da alışık bir takım. Fransa kadar güçlü diğer bir takım İngiltere." dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) üst yerlere ulaşma hayali kurmak için anahtarın çok çalışmak ve inanmak olduğunu söyledi.

İspanya'da forma giyen milli futbolcular Arda Güler (Real Madrid), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid) ve Enes Ünal (Getafe) ile görüşmek için Madrid'de temaslarda bulunan Montella, özel demeç verdi.

Arda, Çağlar ve Enes'in milli takım için değerli futbolcular olduğunu ancak sakatlık sorunlarından dolayı kolay bir dönemden geçmediklerini ifade eden Montella, "Bazıları (Enes Ünal ve Arda Güler) oldukça uzun süreli sakatlıklar yaşadı. Benim amacım, futbolcu olarak önceden tanıdığım bu oyuncularımızı daha yakından tanımaktı. Oldukça olumlu izlenimler aldım. Şimdi gelecek kamplarımız için onları kadroya çağırıp çağırmayacağımı değerlendireceğim." dedi.

Güler için "İnanılmaz bir yetenek." diyen Montella, aynı zamanda Kenan Yıldız'ın da çok genç ve yetenekli olduğunu, diğer genç futbolcuları da takip ettiğini vurguladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü, "Sonuca bakmak için bazı şeyleri karıştırarak, birlikte ele almak gerekir. Gençler, biraz daha tecrübeliler ve daha yüksek tecrübesi olanlar. Biz tüm genç yeteneklerimize bakıyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da diğer gençler için boşluk olacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

GRUP BİRİNCİLİĞİ PRESTİJ VE KURADA KÜÇÜK BİR AVANTAJ SAĞLAR

Eleme grubunda kilit maçlardan Hırvatistan karşısında deplasmanda alınan galibiyetin sürpriz olmadığını kaydeden Montella, "Biz inanıyorduk. O hafta oldukça sert bir çalışma yaptık. Çocuklar hazırlık döneminde çok arzuluydu ve öncesinde pek de olası görülmeyen bir şeyi başarmaya inanmışlardı. Layığıyla kazandık ve bunun futbolda olması gereken çalışmayla, inanmayla, kaliteyle geldiğini biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"AYAKLARIMIZ YERE BASARAK BÜYÜK DÜŞÜNMEYE BAŞLAYABİLİRİZ"

"Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledikten sonra ister istemez her Türk'ün kafasında acaba kupayı kazanabilir miyiz? düşüncesi var. Siz ne dersiniz?" sorusuna ise Montella, "Adım adım ilerlemek lazım. Önemli bir hedefi gerçekleştirdik. Şimdi hazırlanmak için önümüzde bir zaman var. Sezon sonunda birçok futbolcu hazır durumda olursa yapacağımız seçimler, değerlendirmemiz çok daha fazla olacak. O zaman ayaklarımız yere basarak büyük düşünmeye başlayabiliriz." cevabını verdi.

"HAYALİNİZ YOKSA ULAŞACAĞINIZ BİR ŞEY DE OLMAZ"

Çalışmaya çok fazla inanan biri olduğunu ve bunun sahada gösterilme seviyesine göre başarıların geleceğini savunan Montella, "Milli takım Avrupa Şampiyonası'nda bize hayal kurduracak mı?" sorusuna da şu cevabı verdi:



"İlk önce çalışacağız sonrasında bunu sahada göstereceğiz. Ve bizim uygun olacağımız seviyeyi sahadaki oyunumuz gösterecek. O yüzden herhangi bir limit koymak gerekmiyor. Hayallere ulaşmak için hayaliniz olması gerek. Yani hayaliniz yoksa ulaşacağınız bir şey de olmaz. Ne kadar büyük hayal kurarsak o kadar çok fazla çalışmak gerekir. Ben büyük hayaller kurmaya, çok fazla çalışmaya ve sonrasında (her şeyimi veremedim) düşüncesiyle pişmanlık duymamaya alışık biriyim."

FAVORİ FRANSA VE İNGİLTERE

Montella, Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinin Fransa ve İngiltere olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fransa çok güçlü bir takım. Kazanmaya da alışık bir takım. Fransa kadar güçlü diğer bir takım İngiltere, Belçika ya da evinde oynama avantajına sahip Almanya gibi başka takımlar da söyleyebilirim. Eğer şampiyonaya katılmayı başarırsa İtalya, ya da tarihlerinde büyük hedeflere alışık Hırvatistan gibi takımlar."