İşte Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe

Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistikleri sonrasında Türkiye genelinde il olması beklenen 24 ilçe belli oldu...

Türkiye'de 1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması kararları 1999 yılına kadar devam etmiş ve Türkiye'nin 67 olan il sayısı böylelikle 81'e yükselmişti.

Aradan geçen 25 yılda nüfus hızla artarken yeni bir il kararı alınmamıştı. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verileri yakın zamanda 81 il sayımızın artacağı beklentisinin daha da güçleneceğini ortaya koydu.

Ancak bir ilçenin il olabilmesi için bazı kriterler var. İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.

Türkiye’de bazı ilçeler, nüfus, ekonomi, ulaşım ve coğrafi konum gibi kriterlerle il olmaya hak kazanıyor. Özellikle büyükşehirlerdeki ilçeler, birçok ilden daha fazla nüfusa sahip. Ancak il olmak için sadece nüfus yeterli değil. İlçelerin bağlı oldukları il merkezlerine uzaklığı, sosyo-ekonomik koşulları, altyapısı, kültürel ve tarihi değerleri de önemli rol oynuyor.

İşte TÜİK verilerine göre, il olmaya en yakın ilçeler:

Adana Kozan, Nüfus: 129.985

Adıyaman Kahta, Nüfus: 120.378

Ankara Polatlı, Nüfus: 122.424

Aydın Nazilli, Nüfus: 153.879

Balıkesir Bandırma, Nüfus: 149.469

Balıkesir Edremit, Nüfus: 121.437

Bursa İnegöl, Nüfus: 255.032

Diyarbakır Ergani, Nüfus: 126.824

Ereğli, Antalya Nüfus: 224.664

Hakkari Yüksekova, Nüfus: 112.826

Hatay İskenderun, Nüfus: 246.639

Kahramanmaraş Elbistan, Nüfus: 142.783

Kırklareli Lüleburgaz, Nüfus: 145.263

Konya Ereğli, Nüfus: 142.818

Manisa Akhisar, Nüfus: 166.129

Mardin Midyat, Nüfus: 108.242

Mersin Tarsus, Nüfus: 329.494

Muğla Fethiye, Nüfus: 151.474

Ordu Ünye, Nüfus: 122,597

Şanlıurfa Siverek, Nüfus: 250.100

Şırnak Cizre, Nüfus: 133.908

Tekirdağ Çorlu, Nüfus: 253.551

Van Erciş, Nüfus: 173.203

Zonguldak Ereğli, Nüfus: 174.619

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