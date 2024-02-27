İşte Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe
Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistikleri sonrasında Türkiye genelinde il olması beklenen 24 ilçe belli oldu...
Türkiye'de 1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması kararları 1999 yılına kadar devam etmiş ve Türkiye'nin 67 olan il sayısı böylelikle 81'e yükselmişti.
Aradan geçen 25 yılda nüfus hızla artarken yeni bir il kararı alınmamıştı. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verileri yakın zamanda 81 il sayımızın artacağı beklentisinin daha da güçleneceğini ortaya koydu.
Ancak bir ilçenin il olabilmesi için bazı kriterler var. İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.
Türkiye’de bazı ilçeler, nüfus, ekonomi, ulaşım ve coğrafi konum gibi kriterlerle il olmaya hak kazanıyor. Özellikle büyükşehirlerdeki ilçeler, birçok ilden daha fazla nüfusa sahip. Ancak il olmak için sadece nüfus yeterli değil. İlçelerin bağlı oldukları il merkezlerine uzaklığı, sosyo-ekonomik koşulları, altyapısı, kültürel ve tarihi değerleri de önemli rol oynuyor.
İşte TÜİK verilerine göre, il olmaya en yakın ilçeler:
Adana Kozan, Nüfus: 129.985
Adıyaman Kahta, Nüfus: 120.378
Ankara Polatlı, Nüfus: 122.424
Aydın Nazilli, Nüfus: 153.879
Balıkesir Bandırma, Nüfus: 149.469
Balıkesir Edremit, Nüfus: 121.437
Bursa İnegöl, Nüfus: 255.032
Diyarbakır Ergani, Nüfus: 126.824
Ereğli, Antalya Nüfus: 224.664
Hakkari Yüksekova, Nüfus: 112.826
Hatay İskenderun, Nüfus: 246.639
Kahramanmaraş Elbistan, Nüfus: 142.783
Kırklareli Lüleburgaz, Nüfus: 145.263
Konya Ereğli, Nüfus: 142.818
Manisa Akhisar, Nüfus: 166.129
Mardin Midyat, Nüfus: 108.242
Mersin Tarsus, Nüfus: 329.494
Muğla Fethiye, Nüfus: 151.474
Ordu Ünye, Nüfus: 122,597
Şanlıurfa Siverek, Nüfus: 250.100
Şırnak Cizre, Nüfus: 133.908
Tekirdağ Çorlu, Nüfus: 253.551
Van Erciş, Nüfus: 173.203
Zonguldak Ereğli, Nüfus: 174.619
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