İşte Türkiye'nin yaşam süresinin en uzun olduğu iller

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de erkeklerde ve kadınlarda ortalama yaşam süresini açıklarken, yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini de açıkladı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini paylaştı. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaşıyor. Yaşam süresi en uzun olan şehirlerde ilk sırayı ise Tunceli aldı. Tunceli'ni sırasıyla Muğla, Mardin ve Giresun izledi. TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİNİN EN UZUN OLDUĞU 20 İL Sıra İl Erkek Kadın Ortalama 1. Tunceli 76,2 85,7 80,5 2. Muğla 77,7 83,5 80,5 3. Mardin 76,9 83,7 80,3 4. Giresun 75,9 84,3 80,1 5. gümüşhane 76,1 83,6 79,9 6. Trabzon 76 83,4 79,8 7. Ordu 76,6 83 79,8 8. Rize 75,3 83,7 79,6 9. Adıyaman 76,6 82,5 79,5 10. Ankara 76,7 81,9 79,4 11. Antalya 76,6 82 79,2 12. Artvin 76 82,7 79,3 13. Bolu 76,5 81,9 79,2 14. Kahramanmaraş 76,8 81,5 79,1 15. Erzincan 76,7 81,4 79 16. Karaman 76,7 81,4 79 17. Denizli 76,1 81,5 78,8 18. Malatya 75,89 81,8 78,8 19. İzmir 75,8 81,9 78,8 20 Batman 75,4 81,9 78,7