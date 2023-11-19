İşte Türkiye'nin yaşam süresinin en uzun olduğu iller
Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de erkeklerde ve kadınlarda ortalama yaşam süresini açıklarken, yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini de açıkladı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini paylaştı.
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de erkeklerde beklenen yaşam süresi ortalama 73.7 yılken, kadınlarda bu süre ortalama 79.4 yıla ulaşıyor.
Yaşam süresi en uzun olan şehirlerde ilk sırayı ise Tunceli aldı. Tunceli'ni sırasıyla Muğla, Mardin ve Giresun izledi.
|TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİNİN EN UZUN OLDUĞU 20 İL
|Sıra
|İl
|Erkek
|Kadın
|Ortalama
|1.
|Tunceli
|76,2
|85,7
|80,5
|2.
|Muğla
|77,7
|83,5
|80,5
|3.
|Mardin
|76,9
|83,7
|80,3
|4.
|Giresun
|75,9
|84,3
|80,1
|5.
|gümüşhane
|76,1
|83,6
|79,9
|6.
|Trabzon
|76
|83,4
|79,8
|7.
|Ordu
|76,6
|83
|79,8
|8.
|Rize
|75,3
|83,7
|79,6
|9.
|Adıyaman
|76,6
|82,5
|79,5
|10.
|Ankara
|76,7
|81,9
|79,4
|11.
|Antalya
|76,6
|82
|79,2
|12.
|Artvin
|76
|82,7
|79,3
|13.
|Bolu
|76,5
|81,9
|79,2
|14.
|Kahramanmaraş
|76,8
|81,5
|79,1
|15.
|Erzincan
|76,7
|81,4
|79
|16.
|Karaman
|76,7
|81,4
|79
|17.
|Denizli
|76,1
|81,5
|78,8
|18.
|Malatya
|75,89
|81,8
|78,8
|19.
|İzmir
|75,8
|81,9
|78,8
|20
|Batman
|75,4
|81,9
|78,7
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