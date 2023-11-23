İşte Türkiye'nin yeni keşfedilen 50 diri fayı ve riskli illerimiz

Türkiye'de 50 yeni diri fay hattının keşfedildiği ortaya çıkmıştı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir Türkiye'de ortaya çıkarılan yeni fay hatlarının bulunduğu bölgeleri, riskli illeri açıkladı. Prof. Dr. Sözbilir ayrıca beklenen büyük Marmara depremi için de dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yapılan son bilimsel araştırmalara göre Türkiye'de ortaya çıkarılan yeni fay hatları ve çalışmaların hangi aşamada olduğuyla ilgili bilgilerini paylaştı.

İşte A Haber'e konuşan Sözbilir'in açıklamaları:

"ÜÇ FARKLI BÖLGEMİZDELER"

"10 yıllık süreçte bir sürü üniversite deprem ve fay hatları üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar neticesinde 50 civarında yeni fay ortaya çıktı. Bunlar değişik bölgelerde keşfedildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Karadeniz Bölgesi'nde, Orta Anadolu'da yani farklı bölgelerde 50 tane fay hattı ortaya çıktı."

"485 DİRİ FAY HATTIMIZ 535'E YÜKSELDİ"

"Artık bunların haritalara işlenmesi gerekiyor. Bu da 1-2 yıllık bir süreç olabilir. 2025 yılında bizim Türkiye'de yeni diri fay haritası yayınlanır. Böylece 485 olan diri fay hattımız 50 tane daha artmış olacak. Türkiye'nin fay haritasında sarı çizgisi ile gösterilen hatlar son 100 yılda kırılan fay hatlarıdır. Yani kırılan fay hatları daha güvenli noktalar anlamına geliyor."

"İSTANBUL'DA KUMBURGAZ SEGMENTİ KIRILMADI"

Burada Kuzey Anadolu Fat Hattı'nın hemen başında ve İstanbul'da Kumburgaz segmenti kırılmamış durumda. Bunlar en tehlikeli parçalar. Batı Anadolu ölçeğinde baktığımızda birçok yerde kırmızı renkli hatlar görüyoruz. Bunlar 100 yıldır henüz kırılmamış olanlar. Bunlar günümüze doğru kırılma zamanı yaklaşan faylardır."

"ASRIN FELAKETİNDE 500 KM'LİK FAY PARÇASI KIRILDI"

"6 Şubat depreminin olduğu bölgeye baktığımızda burada da 500 KM'ye varan bir fay parçası kırıldı. Tabi bunların etrafındaki faylarda belli bir stres birikimi oldu.

"STRES BİRİKİMLERİNİN OLDUĞU 5 İL "

Bingöl, Malatya, Adana, Kayseri ve Antakya taraflarında belli ölçeklerde stres birikimleri var. Onlar da kırmızı kategoride yer alıyorlar. 100 tane bilim adamı Türkiye'de 150 tane fay hattını keserek inceleyerek bizim yakın tarihte hangi fayın kırılma tehlikesinin yükse olduğunu anlayacağız."