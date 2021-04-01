İşte yeni Türkiye: ''Artık her bir vatandaş 5 bin 882 TL daha borçlu!''

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kurdaki artış nedeniyle dış borcumuza 492 milyar TL eklendi. Böylece her bir vatandaşımızın sırtına, 5 bin 882 TL ek yük yüklendi” diye konuştu.

CHP Sözcüsü Öztrak, ekonomide yapılan hatalar nedeniyle Türkiye’nin “ağır çekim bir finansal türbülans” yaşadığını, Hükümetin hatalarının faturasının milletin sırtına yüklendiğini belirterek, “Merkez Bankası Başkanı’nın değiştirildiği, İstanbul Sözleşmesi’nin tek imzayla feshedildiği günden bu yana dolar kuru yüzde 15 yükseldi. Kurdaki artış nedeniyle dış borcumuza 492 milyar TL eklendi. Böylece her bir vatandaşımızın sırtına, 5 bin 882 TL ek yük yüklendi” diye konuştu.

Salgında vaka sayısının şu ana kadar açıklanan en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Öztrak, “Salgının en şiddetli döneminde, kısıtlamalar artırılırken kısa çalışma ödeneği uzatılmadı. Kısa çalışmadan yararlanan 1,3 milyon vatandaşımızın hali ne olacak? Bu insanlar ne yiyip ne içecek?” diye sordu. Kısa çalışmadan yararlanamayacak olanların büyük kısmının günlük 47 TL’yle ücretsiz izne çıkarılacağını ifade eden Öztrak, “Kısa çalışma ödeneği pandemi sonrasına kadar uzatılmalı, ödenekten yararlanma şartları kolaylaştırılmalı, alt sınırı asgari ücret olmalıdır” dedi.

Türkiye’yi içinde bulunduğu buhrandan “Yeni Kurallar, Yeni Kurumlar ve Yeni Kadrolarla” çıkaracaklarını ifade eden Öztrak, “CHP iktidarında Paris İklim Antlaşması’nı onaylayacağız, Yeşil Mutabakata uyum sağlayacağız. Türkiye bunu yapmazsa fırsatları kaçıracak, kişi başına gelirin yeniden 10 bin doların üzerine çıkması hayal olacak” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Ekonomi Masası, Çankırı ziyareti kapsamında sivil toplum temsilcileri, iş insanları, esnaf, çiftçi ve muhtarlarla bir araya geldi. Ekonomi Masası Başkanı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaptığı sunumda, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi, CHP’nin çözüm önerilerini anlattı.

BORÇ VERMEDE BAŞTAN, DESTEK VERMEDE SONDAN İKİNCİYİZ

Ülkenin ekonomik kriz, devlet krizi ve sağlık krizinin iç içe geçmesiyle büyük bir buhranın içine düştüğünü söyleyen Öztrak, Türkiye’nin Milli Gelirinin Saray vesayet rejiminin düğmesine basılan 2013’ten bu yana 241 milyar dolar eridiğini, 2023 rotasından çıkıldığını anlattı. Salgın döneminde vatandaşlara destek değil borç veren Hükümetin, salgının yönetiminde başarısız olduğunu, millete tedbir uygularken “lebalep” kongrelere devam ettiğini ifade eden Öztrak, “Salgında milletimiz canı ile cüzdanı arasında sıkıştırıldı. Kendi ligimizde milli gelire oranla vatandaşa borç vermede baştan ikinci, destek vermede sondan ikinci sıradayız” dedi.

KISA ÇALIŞMA UZATILMALI

Türkiye’de günlük vaka sayısının 39 bini aşarak şu ana kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını söyleyen Öztrak, salgının en şiddetli döneminde, kısıtlamalar artırılırken kısa çalışma ödeneğinin uzatılmamasını eleştirdi. Kısa çalışmadan yararlanan 1,3 milyon çalışanın büyük kısmının, ödeneğin uzatılmaması halinde ücretsiz izne çıkarılarak günlük 47 liraya mahkum olacağını ifade eden Öztrak, “Kısa çalışma ödeneği pandemi süresince devam etmeli, ödenekten yararlanma şartları kolaylaştırılmalı, alt sınırı asgari ücret olmalıdır” dedi. Gelen tepkiler üzerine çiftçiye gönderdiği icraları 3 ay için durduran Tarım Kredi Kooperatiflerinin de ay sonundan itibaren çiftçilere haciz yağdırmaya başlayacağını belirten Öztrak, Kooperatiflerin hacizleri en azından 3 ay daha ertelemesi gerektiğini ifade etti.

EN ÖNEMLİ RİSK, ÇEVRİLMESİ GEREKEN BORÇLAR

Türkiye’nin önümüzdeki bir yıl içerisinde çevrilmesi gereken dış borcunun 190 milyar dolar, öngörülen cari açığının ise 14 milyar dolar olduğunu ifade eden Öztrak, önümüzdeki bir yıl içinde ekonomiyi çevirmek için en az 100 milyar dolara ihtiyaç olacağını vurguladı. Buna karşın rezervlerden 128 milyar doların buharlaştırıldığını, Merkez Bankası rezervlerinin 43 milyar dolar ekside olduğunu belirten Öztrak, “Ekonomide kısa dönemde en önemli risk, işte bu tablodur” diye konuştu.

HER BİR VATANDAŞIN SIRTINA 5 BİN 882 TL EK YÜK

Ekonomide sıfır hatayla gidilmesi gereken bir dönemde Hükümetin üst üste yanlışlar yaptığını kaydeden Öztrak, İstanbul Sözleşmesi’nin bir imzayla feshedilip Merkez Bankası başkanının değiştirildiği 19 Mart’tan bu yana dolar kurunun yüzde 15 arttığına, bu nedenle Türkiye’nin 450 milyar doları bulan dış borcun TL karşılığının 492 milyar TL yükseldiğine dikkat çekti. Bunun ülkedeki her bir vatandaşın sırtına ek 5 bin 882 TL yük yüklenmesi anlamına geldiğini belirten Öztrak, “Hükümetin yaptığı hataların bedelini, milletimiz en ağır şekilde ödüyor” değerlendirmesinde bulundu.

PARİS İKLİM ANTLAŞMASINI ONAYLAYACAĞIZ

CHP’nin çözüm için önerdiği adalet, üretim, hakça paylaşım ve sürdürülebilirlikten oluşan dört ayaklı stratejinin ayrıntılarını paylaşan “Yeni Kurumlar, Yeni Kurallar ve Yeni Kadrolar… Türkiye’yi içinde bulunduğu buhrandan ancak bu şekilde çıkarabiliriz” dedi. Stratejinin “Sürdürülebilirlik” ayağında önemli bir adımın da Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması olduğunu söyleyen Öztrak, “CHP iktidarında Paris İklim Anlaşması’nı onaylayacağız. Yeşil Mutabakata uyum sağlayacağız. Ancak bu şekilde, salgın sonrası dönemde kısalacak tedarik zincirlerini ülkemiz adına bir avantaj olarak kullanabiliriz. Ancak bu şekilde, çevre ve emisyon konusunda gerekli adımları atarsak yeşil finansmana erişimde öne geçebiliriz. Bunu yapmazsak, ülkemiz önündeki fırsatları kaçıracak, kısa ve orta vadede kişi başına gelirin yeniden 10 bin doların üzerine çıkması hayal olacak” dedi.