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Muğla'da ''gönül ilişkisi'' vahşeti: Bir baba ve oğlu öldürüldü, bir kadın yaralandı

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Muğla'da yaşanan korkunç olayda bir kişi baba ve oğlunu öldürdü, bir kadını da yaraladı. Yaşanan dehşetin arkasında ise "gönül ilişkisi" iddiası olduğu öne sürüldü.ç

Muğla'nın Ortaca ilçesinde K.U. (35), tartıştığı M.A. (45) ve oğlu K.A.’ı (12) bıçakla öldürdü. Şüpheli, M.A. ile bir süre önce boşanan ancak aynı evde oturan N.A.’yı (43) da ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan K.U., yakalandı. K.U. ile N.A. arasında gönül ilişkisi olduğu ileri sürüldü.

Ortaca ilçesindeki bir tüpçü dükkanında çalışan K.U., saat 18.00 sıralarında, bir restoranda garsonluk yapan M.A.'ın Terzialiler Mahallesi’ndeki oturduğu apartmanın ikinci katında bulunan evine geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken K.U., mutfaktan aldığı bıçakla M.A. ve oğlu K.A.'a saldırdı. K.U. baba ile oğlunu öldürürken, K.A.'ın 3 yıl önce boşandığı ancak aynı evi paylaştığı eşi N.A.'yı ise aynı bıçakla ağır yaralandı. K.U., olayın ardından geldiği motosikletine binerek kaçtı. Gürültüleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. N.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan N.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldiği motosikletle kaçan şüpheli K.U.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. N.A. ile K.U. arasında gönül ilişkisi olduğu öne sürüldü. K.U.'nun polisteki işlemleri devam ediyor. 

DHA

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Etiketler gönül ilişkisi  Muğla ortaca baba oğlu
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