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Haldun Dormen'den Türkiye itirafı: ''Söylersem hapse tıkarlar''

Haldun Dormen'den Türkiye itirafı: ''Söylersem hapse tıkarlar''
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Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden olan duayen Haldun Dormen "Türkiye’nin sizce en büyük derdi nedir" sorusuna "Söylersem hapse tıkarlar" diyerek yanıt verdi.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinin başında gelen 97 yaşındaki duayen isim Haldun Dormen, Cumhuriyet’ten Öznur Oğraş Çolak'ın sorularını yanıtlarken dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Haldun Dorman, “Türkiye’nin sizce en büyük derdi nedir?” sorusuna “Söylersem hapse tıkarlar" diyerek şu yanıtı verdi:

"Türkiye çok iyiye doğru gidecek. Ondan en ufak bir kuşkum yok. Ben hep iyi niyetli olduğum için, ben Türkiye’nin geleceğini çok parlak görüyorum, bu süreçler muhakkak bitecek. Toplumun dertleri aynı, pahalılık var"

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Etiketler Haldun Dormen zamansız üstat duayen
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