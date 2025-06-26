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Yöneticisinden hamile çalışanına mide bulandıran tepki: ''Ben sana sevişmek yok demedim mi?''

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Kocaeli'nde bir özel diyaliz merkezinde çalışan genç kadın, hamile olduğunu iş yerine bildirdikten sonra hem hakaret hem de mobbing ile istifaya zorlandı. Yöneticisinin genç kadına attığı "ben sana sevişmek yok demedim mi" mesajı mide bulandırdı.

Kocaeli'deki bir özel diyaliz merkezinde danışma personeli olarak görev yapan G.Ş., dün özel bir hastanede yaptırdığı testle hamile olduğunu öğrendi. Bu sevindirici haberi çalıştığı kuruma bildiren G.Ş., iddiaya göre yöneticilerinin baskısıyla istifaya zorlandı. "İstifanı Özer Bey'e ver" mesajıyla karşı karşıya kalan genç kadın, büyük bir şok yaşadı.

"Bu yüz kızartıcı bir suç mu?"

Yaşananları anlatan G.Ş.'in eşi S.Ş. (27), "Eşim 3 ay önce Derince'de bulunan Özel Diyaliz Merkezi'nde çalışmaya başlamıştı. 24 Haziran Salı günü hamile olduğunu öğrendi. Sonuç çıkar çıkmaz sorumlu hemşire tarafından istifası istendi. Bunun bir suç olduğunu mu düşündüler anlayamadım. Eşim istifa etmeyi kabul etmedi, 'Çıkışımı verin' dedi. 'Çıkış veremeyiz, neyden çıkış vereceğiz? Hamilelikten çıkış vermek yok' demişler. Bu yüz kızartıcı bir suç mu anlamadık. Eşimi çalıştırmak istemediler. Mobbing uygulayarak zorla istifasını yazdırdılar. Elimizde konuşmalar da mevcut. Sorumlu hemşirenin, 'Özer Bey'e git, istifanı yaz' demesi, haklıymış gibi, 'Konuşma, biz bunu seninle konuşmuştuk' demesi hepsi açıkça ortada" dedi.

Kocaeli'nde bir özel diyaliz merkezinde çalışan genç kadın, hamile olduğunu iş yerine bildirdikten sonra hem hakaret hem de mobbing ile istifaya zorlandı. Yöneticisinin genç kadına attığı "ben sana sevişmek yok demedim mi" mesajı mide bulandırdı.

"Hamile kalmış bir kadına böyle davranılması tamamen saygısızlık"

S.Ş., konuşmasına şöyle devam etti:

"Eşim işe alınırken bize herhangi bir şekilde sözleşme imzalatılmadı. 'Şu kadar süre hamile kalmayacaksınız' gibi dayatma yapılmadı. Devletimiz bile şuanda çocuk konusunda çiftleri teşvik ederken, bu kurumun hamile kalmış bir kadına böyle davranması tamamen saygısızlık. Para her şeyin önüne geçemez. Bizim paranın peşinde olduğumuzu da düşünebilirler ama öyle bir düşüncemiz yok. Parayla işimiz yok. Mağduriyetimizi dile getirmek için buradayız."

"Ben sana sevişmek yok demedim mi? Neden hamile kaldın"

Olayın sosyal medyada yer bulmasıyla hastane yetkililerinin eşiyle iletişime geçtiğini aktaran S.Ş., "Eşime, 'Neden böyle yaptın? Böyle yapmaman gerekirdi, 3 ay burada ekmek yedin' gibi söylemlerde bulunmuşlar. Sonrasında eşimin yapmadığı bir şeyi öne sürerek, 'Başka hastaların yerine imza attın' iftirası atılıp eşimi dava edeceklermiş. Eşim öyle bir şey yapmadı. Yapmış olsa bile neden şimdiye kadar bunun için dava etmediler de bu haberlerden sonra dava edeceklerini söylüyorlar? Eşim madem öyle bir şey yaptıysa bunlar da suçu örtbas etmekten suçlu duruma düşerler. Biz de o şekilde dava açarız. Ayrıca eşimin hamile haberini aldıktan sonra oradaki yetkilinin eşime, 'Ben sana sevişmek yok demedim mi? Neden hamile kaldın?' şeklinde iğrenç, saygısızca ve lakayıt üslupla cümlesi olmuş. Bununla ilgili de şikayetimizi olacağız" diye konuştu.

Kocaeli'nde bir özel diyaliz merkezinde çalışan genç kadın, hamile olduğunu iş yerine bildirdikten sonra hem hakaret hem de mobbing ile istifaya zorlandı. Yöneticisinin genç kadına attığı "ben sana sevişmek yok demedim mi" mesajı mide bulandırdı.

"Biz mağdur olduk, başka çiftler olmasın"

Birçok kadının bu şekilde mağdur edildiğini ifade eden S.Ş., "Konunun sosyal medyada yayılmasıyla çok sayıda kadının bu şekilde mağdur edildiğini öğrendik. Kadınların ilk işe girerken hamile kalmama sözüyle, dilekçesiyle işe alındığı ya da işe girdikten sonra hamile kalmasının ardından işten çıkarıldığını duyduk. Devletimizin bu özel kurumlar hakkında yaptırım yapmasını istiyorum. Biz mağdur olduk, başka çiftler olmasın. Dediğim gibi, devletimiz bile çocuğu teşvik ederken, bu kurumların çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere yaklaşımı kabul edilebilir değil" şeklinde konuştu.

Kocaeli'nde bir özel diyaliz merkezinde çalışan genç kadın, hamile olduğunu iş yerine bildirdikten sonra hem hakaret hem de mobbing ile istifaya zorlandı. Yöneticisinin genç kadına attığı "ben sana sevişmek yok demedim mi" mesajı mide bulandırdı.

"Bu olay sebebiyle sevincimiz kursağımızda kaldı"

S.Ş., "Eşimin hamile olduğunu bende dün öğrendim. Bizim sevinmemiz, mutlu olmamız gereken yerde, bu olay sebebiyle sevincimiz kursağımızda kaldı. Eşim zaten 4-5 ay önce hamile kalıp düşük yapmıştı. Tekrar umutları yeşermişti. Böyle bir olaya maruz kalması psikolojik olarak onu çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

İHA

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Etiketler hamile çalışan mobbing sevişmek yok kadın çalışan diyaliz diyaliz merkezi
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