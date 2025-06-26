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CHP lideri Özel'in ''tarihte bir ilk'' diyerek açıkladığı seçim anketinin detayları ortaya çıktı

CHP lideri Özel'in ''tarihte bir ilk'' diyerek açıkladığı seçim anketinin detayları ortaya çıktı
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Dün Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP lideri Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz. AK Parti ile 6 puan, 6,5 puan farkı görüyoruz kararsızlar dağıtıldıktan sonra" demişti. İşte Özel'in bahsettiği o seçim anketinin ayrıntıları ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Marmara Cezaevi önünde "Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde diyeceğim, 1977'de 41.4 var ama o zaman anket yok. Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz. AK Parti ile 6 puan, 6,5 puan farkı görüyoruz" diyerek duyurduğu anketin detayları ortaya çıktı.

Söz konusu anketi Halk TV yayımladı. Buna göre; anket, kararsız seçmenler dağıtıldığında CHP oy oranının %40'ı aştığını ve AK Parti ile arasındaki farkı açtığını gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti %33,1, CHP ise %28,4 oy oranına sahipti. Ankette %18 olarak ölçülen kararsız seçmen blokunun oy eğilimlerine göre dağıtılmasıyla birlikte CHP'nin oyu %40,4'e yükselirken, AK Parti'nin oyu %34,6 olarak ölçüldü.

Bu verilere göre, kararsızlar dağıtılmadan önce CHP lehine olan 4,7 puanlık fark, dağıtım sonrası CHP lehine 5,8 puana yükseliyor. Bu oranlar, olası bir genel seçimde CHP'nin Meclis'te çoğunluğu elde etme potansiyeline işaret ediyor.

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde belirtildi:

Dün Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP lideri Özel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz. AK Parti ile 6 puan, 6,5 puan farkı görüyoruz kararsızlar dağıtıldıktan sonra" demişti. İşte Özel'in bahsettiği o seçim anketinin ayrıntıları ortaya çıktı.

* DEM Parti: %6,8
* Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): %5,9
* Zafer Partisi: %2,9
* Yeniden Refah Partisi: %2,3
* İYİ Parti: %2,1
* Türkiye İşçi Partisi (TİP): %0,9
* Diğer: %2,1

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