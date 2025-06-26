DEM Partili vekil Meclis kürsüsünden Kürtçe beddua etti

Meclis'teki İklim Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, konuşmasını doğa katliamcılarına yönelik Kürtçe "Allah belanızı versin" diyerek tamamlayınca Meclis bir anda karıştı...

'İklim Kanunu Teklifi'nin 5'nci maddeleri üzerine söz alan DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, "Geçtiğimiz gün, 'Maden Yasası' için komisyona işçileri getirdiniz, işsizlik korkusuyla terbiye etmeye çalıştığınız işçileri konuşturdunuz. Onları sadece böyle anlarda görüyorsunuz. Bu ülkenin her yeri grev dalgası, hakları gasbedilmiş, açlığa mahkum edilmiş işçilerin grev dalgası var ama onlar gerçekten yasaları yaparken muhatabınız değil. İşçi sınıfını da böyle kullanmaya çalışıyorsunuz. TMMOB sizi defalarca kez uyardı, bu yaptıklarınızın ne anlama geldiğini anlattı. İliç raporu yeni çıktı. Koskoca bir rapor masalarımızın üzerinde duruyor, odalarımıza geldi. O rapordan çıkacak sonucun sizin açınızdan rant, bizim açımızdansa hiçlik olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Çubuk sözlerinin sonunda Kürtçe olarak, 'Allah belanızı versin' dedi. Çubuk'un sözleri Meclis tutanaklarını geçirilmedi.

'VEKİL ÖZÜR DİLESİN'

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta bu sözlere itiraz etti. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Partili Çubuk'a Kürtçe sarf ettiği sözleri yeniden sordu. Ardından Buldan, "Evet, Türkçesi, 'Allah belanızı versin.' Kürtçe söyledi" diye konuştu. AK Partili Usta bunun üzerine yerinden söz isteyerek, "Daha dün kürsü arkasında bir toplantı yaptık, 'Temiz dille kimseye hakaret etmeden konuşmak için gayret ve çaba göstereceğiz' dedik ancak bu kabul edilebilecek bir şey değil, tekrar etmek dahi istemiyorum. Milletin kürsüsünden millete bela okumak kadar yanlış bir şey olamaz. Sayın vekil özür dilesin ve bir daha buna lütfen müsaade edilmesin. Başka dilde konuşulmasından yana bir çekincem hiç olmadı" dedi.

'BELA OKUNMASINI ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ'

Genel Kurul'da tartışmalar sürerken DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Çubuk'un 'Doğa katliamını yapanlara sarf ettiğini' söyledi. Ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez söz aldı. Çömez, "Şüphesiz, doğaya eziyet eden, katleden herkesi şiddetle kınıyoruz ve onların önüne geçmek için hep beraber mücadele ediyoruz. Ben bu salon içerisinde, bu Genel Kurul çatısı içerisinde doğaya karşı olumsuz düşünen hiç kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Elbette, meramımızı sert kelimelerle, cümlelerle ifade edebiliriz. Ancak bu çatı altında milletin kürsüsünde bela okuyarak meram ifade edilmez. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kaldı ki ne tür bir bela okunduğunu, nasıl bir bela okunduğunu sizin tercümanlığınızla öğrenmiş olduk. Sayın Başkan siz tercüme ettiniz, öyle öğrendik. Dolayısıyla lütfen, bunlara müsaade etmeyin. Hatip gelsin, meramını nasıl anlatacaksa anlatsın. Bela okunmasını şiddetle reddediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'HATİBİN ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ'

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da bela okunmasını reddettiklerini kaydederek, "Biz de anlamadığımız bir dilde bu şekilde bela okunmasını sizin tercümenizle anladık. Bela okunmasını şiddetle kınıyoruz. Hatibin buradan özür dilemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'GENEL KURUL'UN VAHAMETİNE YAKIŞIR BİR DİL KULLANMALIYIZ'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise yaşanan tartışmalar üzerine, "Vekilimize de açıklama yapmak için fırsat verirseniz sevinirim. Ben burada meselenin anlaşılmadığını ifade etmek istiyorum. Tabii ki burada hepimiz doğru düzgün bir dille Genel Kurul'un vahametine yakışır bir dil kullanmalıyız. Fakat burada, 'Anlamadığımız bir dil' kavramını kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Sorulduğunda anlaşılır kılındı, biz de onu söylerdik. Hatip zaten Türk olduğu halde Kürtçe söyledi ve Türkçesini de ifade etti. O anlamıyla burada söylenenin uygun olup olmamasını konuşmamız lazım. Tekrardan dili yargılamak ve 'Anlamadığım dil' diye Kürtçe'ye yönelmenin doğru olmadığının altını çiziyorum" diye konuştu.

'SİZ HATİBİ KORUMAKLA YÜKÜMLÜ DEĞİLSİNİZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, DEM Partili Koçyiğit'e cevaben, "Bu ülkede insanların ana dilini telaffuz etmelerinde, konuşmalarında hiçbir sıkıntı yok. Daha önce de ifade ettim; bakın, insanlar annelerinden öğrendiği dili kullansınlar, konuşsunlar. Bizim itiraz ettiğimiz eğitim dilidir. Bu bir siyasi polemik konusu, bunu tartışmayacağım ama Parlamentonun çatısı altında zikredilen her kelimeyi, Türkçe olmayan her dili anlamak zorunda değiliz" derken Meclis Başkanvekili Buldan, 'Ben tercüme ettim ama Sayın Başkan" dedi. Çömez, "Siz tercüme ettiniz, sizin sorumluluğunuz değil. Siz burada tercüman değilsiniz, siz burada Başkanlık görevini yapıyorsunuz. Bu Parlamento sizi tercüman olarak tayin etmedi. Sizi buraya Meclis Başkanvekili olarak tayin etti Sayın Başkan. Siz hatibi korumakla yükümlü değilsiniz. Müsaade edin bana, konuşmamı kestiniz, cevap vereceğim. Müsaade edin. Sizin vazifeniz hatibin konuşmasını tercüme etmek değil. Bu Meclisi germeyin, yeter. Yeter artık" değerlendirmesinde bulundu.

'SÖZÜMÜZÜ GERİ ÇEKMEKLE İLGİLİ HİÇBİR KAYGIMIZ YOK'

İYİ Partili Çömez'in açıklamalarına DEM Parti sıralarından tepkiler geldi. Ardından Meclis Başkanvekili Buldan, bedduayı eden İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk'a söz verdi. Çubuk, "Kastımı aşan bir şekilde anlaşıldığını görüyorum. Benim kastım doğa katliamı yapanlaradır. Bu öfkenin tabii olduğunu düşünüyorum. En nihayetinde burada sinkaflı ifadelere kadar kullanıldığında biz karşı çıktık. Herhangi bir vekile kaba bir dil kullanmak gibi bir derdim olmadı. Kastı aşan bir anlama geldiğini gördüm. Bu uyarıların daha kibar ve sakin yapılabileceğini düşünüyorum çünkü bunları anlayabiliriz, bizim açımızdan da kaba ve kirli dil önemli bir meseledir. Bununla ilgili, bunun üzerine sözümüzü geri çekmekle ilgili hiçbir kaygımız yok" ifadelerini kullandı.

'ÇOK AÇIK VE NET BİR ÖZÜR DİLENMESİ ŞARTTIR'

AK Partili milletvekilleri DEM Partili Çubuk'un sözleri nedeniyle özür dilemediğini belirtti, Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da özür beklediklerini aktararak, "Bakın, ben çok nazik bir şekilde, çok kibarca bu konudaki hassasiyetimizi ve bir bela okunmaması gerektiğini söyledim, siz de 'Vekilimize fırsat verin' dediniz, verdik. Ama çok net Genel Kurul’dan, bütün milletvekillerimizden bir özür dilenmesi şarttır yoksa bu genel bir kaide haline gelir; bu kürsüden ayrılırken bir şey söyleyip, gidip sonra da, 'Haddimi aştım' demek, 'Maksadımı aştım, kastımı aştım' demek yeterli bir nokta değil. Lütfen, çok açık ve net bir özür dilenmesi çok önemli ve gereklidir" diye konuştu.

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Çubuk'un açıklamasının yeterli olduğunu belirtti ancak AK Parti sıraları tepki göstermeye devam etti. Meclis Başkanvekili Buldan tartışmaların sürmesi üzerine birleşime 10 dakika ara verdi.

Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Meclis Başkanvekili Buldan yeniden DEM Parti'li Çubuk'a söz verdi. Çubuk sözünü geri aldığını ifade etti. Genel Kurul’da, 'İklim Kanunu Teklifi'nin 7'nci maddesi görüşülüyor.

DHA