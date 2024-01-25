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İsveç'in NATO üyeliği kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İsveç'in NATO üyeliği kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin ardından İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik protolokünü onayladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin onaylanmasına ilişkin protokol Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Genel Kurul'daki oylamada, AK Parti, CHP ve MHP "evet" oyu kullanırken İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEM Parti "hayır" oyu kullanmıştı.

İsveç'in NATO'ya üyeliğinde son noktayı ise Macaristan koyacak. Macaristan Başbakanı Victor Orban, ülkesinin İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediğini açıklamıştı. Şu an kapalı olan Macaristan Parlamentosu Şubat ayında açıldıktan sonra İsveç'in NATO'ya üyeliğini görüşüp karar verecek. Kararın ardından İsveç'in NATO'ya üyeliğinin önünde hiçbir engel kalmayacak.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

İsveç, Ukrayna - Rusya savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile birlikte NATO'ya girme kararı almıştı. Ancak Türkiye her iki ülkenin de üyeliğine itiraz etti. İtiraza, iki ülkenin terör örgütleriyle ilişkileri, terör örgütü üyelerinin iade edilmemesi ve Türkiye'ye yönelik silah ambargoları gerekçe gösterildi.

Geçen yıl mayıs ayında Madrid'de yapılan NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye dönük taahhütleri içeren üçlü muhtıraya imza attı. Oluşturulan daimi mekanizma çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirince, Ankara Finlandiya'nın üyeliğine vize verdi.

İsveç'in NATO üyelik işlemleri ise hem yükümlülüklerini yerine getirmediği hem de Kuran-ı Kerim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif eylemler nedeniyle askıya alındı. Temmuz ayında Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nin ardından İsveç'in NATO Katılım Protokollerinin Meclis'e sevk edilmesi kararı alındı.

23 Ekim'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin teklifi Meclis'e gönderdi. Meclis'te yapılan oylamada İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay çıktı.

Etiketler isveç resmi gazete karar
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