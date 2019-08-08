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  3. 08 Ağustos 2019 18:34

İthal edilen etler fazla geldi ! Fazla etler bakın ne olacak...

Yerli üreticiyi desteklemek yerine depoları ağzına kadar ithal etle dolduran hükümet, ortaya çıkan zararı gidermek için bu kez ithal ettiği eti ihraç etmeye yöneldi. Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) depolarındaki 50 bin ton etin, 38.6 bin tonu ihraç edilecek.

İthal edilen etler fazla geldi ! Fazla etler bakın ne olacak...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi sunan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, ESK’nin yanlış kararlar ve ithalat politikaları nedeniyle 2018’de 491 milyon TL zarar ettirildiğine dikkat çekti. Aygun, “Zarara uğrayan ESK, ithal et fazlalığı için bir süre önce ihaleye çıktı. İhaleyle 38 bin 663 ton et ihraç edilecek. ESK’nin satışa çıkardığı etin 17 bin 276 tonu dondurulmuş karkas eti, 21 bin 387 tonu ise kemiksiz lop etten oluşuyor. ESK’nin deposundaki et fazlalığından hayvan kesimleri durduruldu” dedi.

Cumhuriyet

et , ihraç , ithal , yerli üretici
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