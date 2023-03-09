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İTÜ kız yurdu tahliye edildi

İTÜ kız yurdu tahliye edildi
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) geçici kız öğrenci yurdunun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri ve aileleri yurtların depreme dayanıklı olup olmadığı yönünde rektörlükten inceleme yapılmasını talep etti. Üniversite yönetiminin incelemeleri sonucu geçici kız öğrenci yurt binası depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek boşaltıldı. Yurtta kalan öğrenciler İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarına yerleştirileceği açıklandı. 

İTÜ'den yapılan açıklamada, "Üniversitemiz ve ilgili bakanlık mevcut yurt ve fakülte binaları kontrol etmeye başlanmıştır. Yapılan incelemeler sırasında geçici kız öğrenci yurdu binasının depreme dayanıksız olduğu ve boşaltılması gerektiği anlaşılmıştır. Geçici kız öğrenci yurdundaki öğrencilerimiz için üniversite yerleşkemizdeki mevcut yurtlar ve konukevlerinde yer olmadığından dolayı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile görüşülerek KYK yurdundan yer talep edilmiş ve öğrencilerimiz geçici olarak KYK yurduna yerleştirilmiştir. Bütün yurtlarımız dahil olmak üzere üniversitemiz binalarında deprem dayanıklılığı açısından kontroller devam etmektedir. Yurtlarımızda yer açıldığında öğrencilerimiz en kısa sürede İTÜ yurtlarına yerleştirilecektir" denildi. 

DHA

Etiketler İTÜ kız yurdu istanbul teknik üniversitesi depreme dayanaksız
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