İYİ Parti toplantısında gerginlik

İYİ Parti’nin Aydın’da düzenlediği aday tanıtım toplantısının girişinde, salonu zorla girmek isteyen şahısla partililer arasında tartışma çıktı.

Partililer tarafından ismi emniyete verilip, toplantı salonuna alınması istenmeyen Süleyman T.’ye girişte polis ekipleri izin vermedi. Bunun üzerine Süleyman T. toplantıya girmekte ısrarcı olunca partililerden Tarık Y. ile arasında gerginlik yaşandı.

Polise de direnen Süleyman T., polis tarafından emniyete götürüldü. Aday tanıtım programı öncesi yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.