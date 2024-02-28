  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İYİ Parti'li Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürüldü

İYİ Parti'li Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürüldü

İYİ Parti'li Hüseyin Bayındır'ın adaylığı düşürüldü
Güncelleme:

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazı üzerine İYİ Parti'nin Mamak adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığının düşürdü.

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazı üzerine İYİ Parti'nin Ankara/Mamak adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

CHP’den 22. Dönem Kırşehir Milletvekili seçilen ve 31 Mart seçimlerinde CHP’den Ankara Mamak Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan, ancak partisi tarafından üçüncü kez aday gösterilmeyen Hüseyin Bayındır CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti.

CHP’den istifa eden Hüseyin Bayındır, “Ben Atatürkçü ve Cumhuriyetçi kimliğimle ömrümü CHP’ye verdim ve şahsıma verilen bütün görevleri en iyi şekilde yerine getirdim. Bu süreçte Ankara Mamak’ta üç kez Belediye Başkanlığına aday oldum. Sürekli benim çalışmalarımın görmezden gelinmesini, oyalanmayı da içime sindiremedim. 31 Mart seçimleri önce yapılan tüm anketlerde birinci çıkmama rağmen partim CHP yine beni görmezden geldi. İYİ Parti şahsımı partiye davet edince, ben de bu daveti onur bilerek CHP’den istifa ettim ve İYİ Parti’ye katıldım. İnşallah 31 Mart seçimlerde Mamak’ta İYİ Parti olarak seçimi kazanacağız ve bizi görmezden gelenlere en iyi cevabı vereceğiz. Mamak’ta seçimi Atatürk’ün izinden gidenler kazanacak” demişti.

Etiketler iyi parti aday adaylık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kabinede değişiklik iddialarına jet yanıt Kabinede değişiklik iddialarına jet yanıt TL eriyor: Dolar ve altın bir anda uçtu TL eriyor: Dolar ve altın bir anda uçtu Erdoğan emeklilere seyyanen zam için son sözü söyledi Erdoğan emeklilere seyyanen zam için son sözü söyledi Şans oyununun şifresini çözüp, 187 milyon TL kazandılar Şans oyununun şifresini çözüp, 187 milyon TL kazandılar Hamas Zekat Komitesi Başkanı zekat paralarını alemde yedi Hamas Zekat Komitesi Başkanı zekat paralarını alemde yedi Türünün tek örneği yerli Bayraktar SİHA TB3 bir testi daha geçti Türünün tek örneği yerli Bayraktar SİHA TB3 bir testi daha geçti Sular çekildi, batık şehir gün yüzüne çıktı Sular çekildi, batık şehir gün yüzüne çıktı 3 saat arayla öldürülen iki gencin sevgili olduğu ortaya çıktı 3 saat arayla öldürülen iki gencin sevgili olduğu ortaya çıktı İslam Memiş'ten olay iddia: Altına yeni yasak geliyor! İslam Memiş'ten olay iddia: Altına yeni yasak geliyor! İmamoğlu mu, Kurum mu ? İşte İstanbul için son 2 anket İmamoğlu mu, Kurum mu ? İşte İstanbul için son 2 anket