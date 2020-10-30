SON DAKİKA
BAKAN KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA: ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR
Deprem sonrası İzmir'den dumanlar yükseldi! İşte korkunç görüntüler
Deprem sonrası İzmir'den dumanlar yükseldi! İşte korkunç görüntüler
İzmir'deki deprem sonrası kabus anları kamerada!
İzmir'deki deprem sonrası kabus anları kamerada!
İzmir'deki deprem Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi
İzmir'deki deprem Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi
Depremin merkez üssü İzmir'de binalar yerle bir oldu
Depremin merkez üssü İzmir'de binalar yerle bir oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 30 Ekim 2020 15:58

İzmir depreminde binanın çökme anı kamerada

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bir binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

A+ A-

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul dahil tüm Marmara'da hissedildi. Buca ve Bayraklı ilçesinde yıkılan binalar olduğu öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise deprem sonrası hasar gören binanın çöküşü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

deprem , çökme , izmir , bina
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM