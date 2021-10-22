İzmir Metro’da toplu iş sözleşmesi imzalandı

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile İzmir Metro A.Ş. arasındaki toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılınca grev kararı iptal edildi.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile İzmir Metro A.Ş arasında 627 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi olumlu sonuçlandı.

Taraflar toplu iş sözleşmesini imzalarken, bugün yapılacak olan grev ise sonlandırıldı.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hamdullah Giral, “Metro A.Ş. 9. dönem toplu iş sözleşmemizi, arkadaşlarımızın yüzünün güleceği şekilde imzaladık. Bundan sonraki hedefimiz diğer sözleşmelerde, daha güzel şartlarda sözleşmeler imzalamak” dedi.

Uzun yıllardır elde edemedikleri kazançları bu toplu sözleşme ile aldıklarını ifade eden İzmir Metro A.Ş. çalışanlarından Tayfun Özçelik, “İlerleyen yıllarda daha iyi sonuçlar alacağımızın teminatını da verdiler. Sendikamızın çabaları bu sonucu almamızda çok büyük bir etken oldu” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ekim ayının başında İzmir ulaşımının adeta bel kemiği olan İzmir Metro'da 627 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanınca, alınan grev kararı iş yerlerine asılmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İzmir Metro A.Ş. ve işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda yetkili olan Demiryol-İş Sendikası arasında yapılan görüşmelerde 69 maddeden ücretle ilgili 9’unda uzlaşılamayınca, işçiler İzmir Metro A.Ş. önünde eylem yapmıştı.