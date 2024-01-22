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İzmir'de iptal edilen arabalı vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de iptal edilen arabalı vapur seferleri yeniden başladı
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İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle geçici süreyle durdurulan arabalı vapur seferleri yeniden başladı.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici süreyle durdurulan arabalı vapur seferleri yeniden başladı. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, 16.30'dan itibaren arabalı vapur seferlerinin program dahilinde uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 10.40 itibarıyla Üçkuyular İskele'den yapılan arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edilmişti.

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