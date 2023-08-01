İzmir'de İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı

İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na düzenlenen saldırıda konsolosluk çalışanı Türk kadın ağır yaralandı. Saldırganın Suriye uyruklu olduğu ve vize işlemleri nedeniyle silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı Türk kadın ağır yaralandı. Saldırganın vize işlemleri nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilirken İzmir Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik yaptığı açıklamada saldırganın zihinsel engelli olduğunu belirterek, "Olayın faili suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Konsolosluk çalışanını silahla vurdu

Olay, saat 13.00 sıralarında Konak ilçesinde İsveç Konsolosluğu'nda meydana geldi. E.T. isimli konsolosluk çalışanı Türk kadın, zihinsel engelli olduğu öne sürülen Z.Ö. tarafından tabancayla vuruldu.

Suç aletiyle birlikte yakalandı

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konsoloslukta sekreter olarak çalışan E.T. ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Z.Ö., polis ekipleri tarafından, kısa sürede, suç aleti silahla yakalandı.

Vize başvurusu talebi reddedilince saldırmış

Silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Konsolosluğa gelen Ağrı nüfusuna kayıtlı Z.Ö.'nün burada vize başvurusu talebinde bulunduğu ve bu talebin gerçekleştirilmediği gerekçesiyle saldırıyı yaptığı öğrenildi.

Adalet bakanı Tunç'tan saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'na yapılan silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Tunç açıklamasında,

"İzmir'de bulunan İsveç Konsolosluğu binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum.

Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, sınırları içinde faaliyet gösteren misyonların da hak ve hukukunun koruyucusu, güvenlik güçlerimiz de huzurunun teminatıdır." diyerek saldırıyı şiddetle kınadı.

Konak'taki İsveç Konsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan çıklamada şu ifadeler yer aldı:

İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.