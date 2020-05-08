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  3. 08 Mayıs 2020 11:33

İzmir’de Kızılay kan stokları eridi

Covid-19 salgınında Kızılay’ın Ege bölgesindeki kan stoklarındaki ciddi düşüş üzerine İzmir’de başlatılan kan bağışı kampanyasına 150 kişi katıldı.

İzmir’de Kızılay kan stokları eridi
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Bornova meydanında kurulan Kızılay çadırında toplanan kan bağışlarıyla stokların eski haline gelmesi hedefleniyor.

Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, stokların durumuyla ilgili şöyle konuştu: “İzmir’de kan stoklarımız maalesef tükendi, bu vesileyle gerek vatandaşlarımızla gerekse de hasta yakınlarımız aracılıyla kan ihtiyacı olan insanlarımızın kan ihtiyaçlarını çözmek için çağrılarda bulunduk. İnşallah gerek salgın dolayısıyla geçirdiğimiz bu sıkıntılı günleri, gerekse de azalan kan stoklarımızı bağışçılarımızın da yapmış oldukları destekler ile eski günlerimize dönmeyi temenni ediyorum.”

 

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