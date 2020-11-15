İzmir'de konteyner kent çalışmalarında sona gelindi

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı 4 Kasım'da İzmir’de depremzedelerin geçici konaklayacağı konteyner kentin yapım çalışmasının başladığını duyurmuştu.
Çataklı, yapımı devam eden konteyner kentin son durumuna ilişkin Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı.
Paylaşımına 'Az kaldı' notunu düşen Çataklı, konteyner kentin son fotoğraflarını da paylaştı.
Az kaldı 👍 https://t.co/rUeMzfMIJE pic.twitter.com/VpvYnITr7J— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) November 15, 2020
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