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  3. 03 Mayıs 2019 11:53

İzmir’de pide fiyatları belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ucuz ve sağlıklı ekmek üretmek amacıyla kurduğu Kent Ekmek, 350 gramlık pideyi geçen yıl olduğu gibi yine 1.5 TL’den satışa sunacak.

İzmir’de pide fiyatları belli oldu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek, pide fiyatlarını açıkladı. Buna göre, 350 gram ağırlığındaki pide geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine 1.5 TL’den satılacak.

Fırıncılar Odası, İzmir’de 29 Nisan’dan itibaren 250 gramın ekmeğin fiyatını 1.5 TL, 200 gram ekmeğin fiyatını 1.25 TL, 2 Mayıs’tan itibaren ise 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatını 2.5 TL olarak duyurdu. Fiyatlarında bir değişikliğe gitmeyen Kent Ekmek, yine 75 kuruştan vatandaşların evlerine girecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kent Ekmek Fabrikası’nda günde 75 bin adet ekmek üretiliyor. Üretilen günlük pideler, Kent Ekmek’e ait 56 büfede satışa sunulacak.

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