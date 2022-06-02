  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İzmir'de PKK operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'de PKK operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'de PKK operasyonu: 7 gözaltı

İzmir'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 7 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve övücü paylaşımlarda bulunan 7 şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından 31 Mayıs'ta Buca, Çiğli, Bayraklı, Karşıyaka, Kemalpaşa ve Narlıdere ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

DHA

Etiketler pkk sosyal medya izmir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da yine ulu orta cinsel ilişki rezaleti! Bu sefer yer metro!
İstanbul'da 2 öğrencinin öldüğü feci kaza kamerada
3600 ek göstergede geri sayım! Kritik tarih belli oldu
Benzin ve motorine bir zam daha; 26 TL'yi de aştı
Rusya'dan tüm dünyaya nükleer gözdağı
İkinci el araç alacaklara ''acele edin'' uyarısı! Büyük zam geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusu
Kamuda 2 bin 223 yeni kadro açıldı! İşte personel alımı yapılacak kadrolar
Survivor'da elenen isim açıklandı; takımlar değişiyor !
Gözler altın ve dolardayken İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı