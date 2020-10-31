İzmir'den 26 saat sonra sevindiren haber: Enkazdan sağ çıkarıldı

İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından Helim Sarı isimli bir vatandaş 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Ayağının kırık olduğu belirtilen Sarı'nın hastaneye sevk edildiği belirtildi.

VİNÇLERİN BİNAYA DESTEK OLDUĞU ENKAZDAN MÜJDE GELDİ

Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki arama -kurtarma sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı. Binanın zemin katındaki markette bulunduğu sırada enkaz altına kalan Helim Sarı ile temas kuruldu.

KURTARILAN VATANDAŞIN BİLİNCİ AÇIK

Arama-kurtarma görevlilerinin konuştuğu Sarı'nın bilincinin açık olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla Halim Sarı kurtarıldı. Yaralı Halim Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



