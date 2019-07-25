Jandarma ''Atatürk'' ve '' Türk bayrağı''nı kaldırdı

Jandarma Genel Komutanlığı’nın bahçesinde yer alan heykel, geçtiğimiz aylarda restorasyona alınmıştı. Restorasyon bitiminde ise heykelde yapılan değişiklikler dikkat çekti. Oda Tv’nin haberine göre, restorasyon öncesi Asker Heykeli’nin arkasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi ve Türk Bayrağı yer alıyordu. Restorasyon sonrasında ise Asker Heykeli’nin arkasından Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi ve Türk Bayrağı kaldırıldı.

Restorasyon öncesi

“Jandarma.gov.tr” sitesinde bulunan Jandarma Genel Komutanlığı Kataloğu’nun 18. ve 19’uncu sayfalarındaki asker heykel görselinde Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi ve Türk Bayrağı bulunuyor.Yine “Jandarma.gov.tr” sitesindeki Jandarma Genel Komutanlığı Tanıtım Broşürü’nde ise Asker Heykel görselinde Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi ve Türk Bayrağı yer alırken restorasyon çalışmalarında kaldırıldı.

Restorasyon sonrası