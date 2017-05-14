''Japon avcısı'' şimdi yandı

Sultanahmet'te hanutçuluk yapan Mustafa G.,(31) turist olarak Türkiye’ye gelen Japon kadın 48 yaşındaki Y.K.’yı evlenme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla hakkında açılan maddi tazminat davası karara bağlandı.

Mahkeme, Mustafa G.’nin, Japon kadın Y.K.’ya 570 Bin TL maddi tazminat ödemesine karar verdi. Y.K.’nın avukatları Enver ve Hülya Aksakal, "Müvekkilimiz evleneceğini düşündüğü Mustafa'nın, evli olduğunu sonradan tapu kayıtlarından öğrenmiş ve dolandırıldığını anladığından bu yana fizik ve ruh sağlığı ciddi ölçüde bozulmuştur. Bu tazminat kararı sevindirici olmuştur. Davalı hakkında manevi tazminat davası da açacağız" dedi. Öte yandan Y.G. gibi dolandırılan japon kadınlar Twitter hesabı üzerinden şu sözlerle Mustafa G. ile ilgili olarak birbirlerini uyarmıştı: "Türkiye’yi seven Japonları dolandıran kötü dolandıcı, yaklaşınca kaç veya polisten yardım iste, en iyisi görmezden gel."

DİLEKÇEDE OLAY ANLATILDI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre olay şöyle oldu: 48 yaşındaki Japon vatandaşı Y.K. 11 Şubat 2013 tarihinde İstanbul'a tatile geldi. Sultanahmet'i gezen Japon kadın, Ayasofya Müzesi'nde video çekimi yaparken, yanına hanutçuluk yapan sanık 31 yaşındaki Mustafa G. geldi. Anadili gibi Japonca konuşan Mustafa G. gün boyu Y.K. ile gezdi. Ertesi gün de birlikte gezen çiftin arasında duygusal yakınlaşma başladı. Tatilin ardından ülkesine dönen Y.K. ve Mustafa G. internet üzerinden de görüşmeye devam etti. Mustafa G., güvenini kazandığı Japon kadından borç para istemeye başladı. Memleketten bir arsa satın aldığını borcu olduğunu söyleyerek para aldı. Ardından kendine Iphone marka telefon aldırdı. Türkiye'den ev almak istediğini söyleyen Japon kadın, Mustafa G.'ye para gönderdi. Japon kadın da birlikte yaşayacakları hayalini kurduğu ev için çeyiz eşyaları alarak Türkiye'ye gönderdi. Mustafa G. bir süre sonra Y.K.'yı arayarak memlekete döneceğini söyledi. Evi sattı. Çeşitli bahanelerle Japon kadından para istemeye de devam etti.

TELEFONLARA ÇIKMAZ OLDU

Mustafa G. ailesinin evinde yapılacak tadilatı gerekçe göstererek kadından yine para istedi, ancak Japon kadın bu talebi reddetti. Y.K, Mustafa G'nin evli olduğunu öğrendiği gün paralarının tamamının geri ödemesini istedi. Mustafa G. de parayı ödeyeceğini, bunu Japonya'ya gittiğinde yapacağını söyledi ama bir süre sonra telefonlara çıkmaz oldu. Bunun üzerine Japon kadın hem maddi tazminat davası açtı hem de suç duyurusunda bulundu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede şüpheli Mustafa G.‘nin banka hesaplarına, taşınmazlarına el konulması talep edildi, ayrıca maddi zararın davalı Mustafa G.’den alınması istendi.



HUKUK MAHKEMESİ’NDE DAVANIN KARAR DURUŞMASI YAPILDI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına davalı Mustafa G. katılmadı. Hakim, davalı Mustafa G.’ye yönelik davanın kabulüne karar verdi. 160.452.68 Dolar (570 Bin TL) tazminatın Mustafa G.’den alınarak davacı Japon kadın Y.K.’ya verilmesine hükmetti.



AVUKATLARI: DAVALI HAKKINDA MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DA AÇILACAKTIR

Davacı Y.K.’nın avukatları Enver ve Hülya Aksakal davaya ilişkin şunları söyledi: Müvekkilimizi evlilik vaadiyle kandıran ve müvekkilin geleceği için biriktirdiği 160.452,68 USD'yi hile ile alan dolandırıcıya karşı açtığımız maddi tazminat davası sonuçlanmış ve mahkeme davamızın tam kabulüne karar vererek, davalı Mustafa Gümüş'ün 160.452,68 USD'yi müvekkilimize ödemesine karar vermiştir. Müvekkilimiz evleneceğini düşündüğü Mustafa'nın, evli olduğunu sonradan tapu kayıtlarından öğrenmiş ve dolandırıldığını anladığından bu yana fizik ve ruh sağlığı ciddi ölçüde bozulmuştur. Özellikle geçirmekte olduğu kas rahatsızlığı nedeniyle kısa bir zaman sonra yürüyemeyecek hale gelecek olan müvekkilimiz için bu tazminat kararı sevindirici olmuştur. Ayrıca davalı hakkında manevi tazminat davası da açılacaktır."

HAPİS CEZASI DA ALMIŞTI

'Dolandırıcılık' suçundan hakkında dava açılan sanık Mustafa G., 2 yıl 6 ay hapis ve 50 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Yurtdışına çıkışı da yasaklanan Mustafa G. şu sözlerle mahkemede kendini savunmuştu: Y.K.'ya tanıştığında evli olduğumu söyledim.Y.K. ile aramızda ilişki başladıktan sonra problem yoktu ancak Y.K. 'nin kıskançlıkları başlayınca iş para meselesine döndü. Bu sebeple Y.K. kendisini dolandırdığım iddiasıyla şikâyetçi oldu. Ben ona evlenme vaadinde bulunmadım. Birlikteliğimiz vardı. Paraları aldığımı kabul ediyorum. İade edeceğim. Bugüne kadar imkânım olmadığı için iade edemedim" demişti.



DOLANDIRILAN KADINLAR JAPONYA'DA BİRBİRLERİNİ UYARMIŞTI

Öte yandan Y.G. gibi dolandıran japon kadınlar Twitter hesabı üzerinden şu sözlerle Mustafa G. ile ilgili olarak birbirlerini uyarmıştı: "Türkiye’yi seven Japonları dolandıran kötü dolandıcı, yaklaşınca kaç veya polisten yardım iste, en iyisi görmezden gel" , "İstanbul özellikle Mavi Camii veya Ayasofya çevresine gidecek planları olanlar Türk dolandıcıya dikkat ediniz. Türkiye’yi seven Japonları aldatan adam, Japonlara parası ve vücudu için yaklaşır", "Ben ve arkadaşım Türkiye'yi çok seviyorduk.Ama bu adamın bizi dolandırmasından sonra Türkiye’yi ve çok sevdiğimiz için şoktayız", "İyi derce Japonca konuşarak para ve vücudu amaçlayan kötü adam. Arkadaşım gibi acı çekmenizi istemem, dolandırıcıya dikkat ediniz."