Japon deprem uzmanı: ''Deprem olmaz deniliyordu, artık olur''

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğini belirterek, "Deprem olmaz deniliyordu, artık olur" diyerek bir kez daha uyardı.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye depremlerde en fazla can kaybı yaşanan üçüncü ülke olduğunu belirtti.

Moriwaki, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimar Sinan Amfisi'nde düzenlenen Türkiye ve Japonya Arasındaki Deprem Farkı Konferansı'nda öğrencilerle bir araya geldi.



Japonya'daki depremlerin denizde Türkiye'dekilerin ise karada gerçekleştiğini belirten Moriwaki, "Japonya en şiddetli 2011 yılında 9 şiddetinde deprem ve depremin tetiklediği tsunami ile sarsıldı. Türkiye'de ise 1939'da Erzincan'da 7,9 ile en şiddetli deprem yaşandı. Her iki depremde de çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Türkiye dünyada en fazla deprem olan 17'nci Japonya ise 6'ncı ülke ancak yaşamını yitiren oranı tam tersi." dedi.



Moriwaki, Türkiye'nin depremlerde en fazla can kaybı yaşanan üçüncü, Japonya'nın ise yedinci ülke olduğunu vurguladı.



6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde de çok fazla insanın yaşamını yitirdiğini hatırlatan herkesin bu gerçeği unutmaması gerektiğini vurguladı. Depremlerde can kayıplarının önlenmesine yönelik hazırlık ve önlemlere değinen Moriwaki şunları kaydetti:



"Artık deprem gerçeğini öğrenmemiz lazım. Eskiden 'Konya'da deprem olmaz.' deniyordu, artık var. Türkiye'nin de deprem haritası kırmızı, Japonya ile aynı. 'Allah korusun deprem gelmesin.' değil 'Allah korusun depremde hasar az olsun.' diyelim.

"HAZIRLANILIRSA KAYIP YÜZDE 70 AZ OLUYOR"

Hep beraber önlemler almalıyız, hazır olmalıyız. Depreme hazırlık yapıldığında ve önlem alındığında zarar ve kayıp yüzde 70 az oluyor. Çok önemli bir rakam değil mi? Neden yapmıyorsunuz? Deprem bir gün olacak buna hazır olalım. Ahmet Mete Işıkara'nın da dediği gibi 'Deprem öldürmez, bina öldürür.' bunu unutmayalım." Konuşmasının ardından Moriwaki öğrencilerle Türkiye'nin depremselliği konusunda sohbet etti.