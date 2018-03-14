Kaan gibi gençler varken, gelecekten umudu kesmeyin

Üsküdar Amerikan Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Kaan Ertürk Fethiye ilçesinde çocuklara çok faydalı olacak bir sosyal yardım projesi üzerinde çalışıyor. Şu anda okulunda Sosyal Yardım Kulübü Başkanı olarak görevini sürdüren Kaan, kulübü öncülüğünde Fethiye Galatasaraylı İş Adamları Derneği ile birlikte “Hayal Evi” isimli gerçekten hayal gibi bir projeyi hayata geçirmek için çalışıyor. Kaan projenin amacının “Artık teknolojinin olmaz ise olmaz olduğu günümüzde, küçük öğrenci kardeşlerimizin teknoloji, sanat ve yaratıcılıkla ilgili hayallerine yardımcı olmak ve onları geleceğe hazırlamak” olduğunu ifade ediyor.

Proje kapsamında Muğla ili, Kabaağaç köyü ilkokuluna doğal ahşap malzemeler kullanılarak 40 metrekarelik ismi “Hayal Evi” olacak ek bir bina inşa edilecektir. “Hayal Evi” okuldaki 80 öğrenciler için hayalleri üzerinde çalışmaya başlayabileceği, yeni düşüncelerin filizleneceği, farklı ilgi alanlarını tecrübe edip açık görüşlülük yetisi geliştirebilecekleri bir ortam sağlayacaktır.

Bina yapımı ile eş zamanlı olarak, Kaan, öğrencilerin sabahtan başlayıp gün sonuna kadar, okuldaki bir günlerini fotoğraflıyor olacak. Ve bu fotoğraflar “Hayal Evi Öğrencilerinin Bir Günü” isimli fotoğraf sergisi ile Fethiye Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenecektir. Bu sergiden elde edilecek gelirler de, “Hayal Evi” ihtiyaçları ve sürdürülebilirliği için kullanılacaktır.

Kaan “Hayal Evi” projesinin hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulan doğal ahşap malzemelerin tedarik edilmesi, öğrencilerin kullanacağı bilgisayarlar, kitaplar, boya, ve benzeri kırtasiye malzemelerinin sağlanması ve fotoğraf sergisinin düzenlenebilmesi için gerekli finansal desteğin oluşturulması amacıyla ülkemizin saygın kurumları ile görüşmeler yapıyor.

Bu proje hakkında daha çok bilgi sahibi olmak veya projeye nasıl destek olabileceğinizi konuşmak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden Kaan’a ulaşabilirsiniz.

Kaan Ertürk

UAA Sosyal Yardım Kulübü Başkanı

GSM: +90 537 287 0154

E-mail: kaanerturk9@gmail.com