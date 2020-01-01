Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi.

Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacakSöz konusu arıza nedeniyle hatta aksayan seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlandı. Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlanıyor. Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.