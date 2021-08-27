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Kabil'den tahliye edilenleri taşıyan uçak Esenboğa'ya indi

Kabil'den tahliye edilenleri taşıyan uçak Esenboğa'ya indi

Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan Türk Hava Yolları uçağı, saat 13.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçiğin tahliyesi sürüyor.

Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6893 seferiyle Ankara'ya hareket etti.

İlk uçak dün gelmişti

Türk askerlerini taşıyan uçak saat 13.10 Esenboğa Havalimanı'na indi.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havallimanı'nda görevli Mehmetçikleri taşıyan ilk uçak dün Ankara'ya gelmişti.

Etiketler thy kabil tahliye
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