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Kabine milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretli için toplanıyor

Kabine milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretli için toplanıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleşecek olan kabine toplantısında, memur, emekli ve asgari ücret zammı da masada olacak.

Bakanlar Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de yapılacak. Toplantıda İsrail-Filistin savaşına karşı atılacak adımlar, ekonomik gidişat ve memur ile emekli zammının ele alınması bekleniyor.

Toplantı'nın ana gündemi Ortadoğu'da yaşanan gerilimin yanı sıra ekonomi olacak. 2023 yılsonu yaklaşırken asgari ücret, emekli ve memur zammı ile 5 bin liralık emekli ikramiyesi için ek düzenlemenin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele de ele alınacak.

Gazze'ye ilişkin yoğun diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, 31 Ekim'deki son toplantıdan bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti.

Toplantıda, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek.

 

Etiketler kabine kabine toplantısı emekli memur asgari ücretli
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