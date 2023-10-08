Kabine toplantısında gündem emekli zammı! Milyonların gözü Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına yapılacak düzenleme için Kabine toplantısını işaret etmişti. Milyonların gözü 9 Ekim Pazartesi günü yapılacak toplantıya çevrildi.

Kök aylığı 7 bin 500 TL altında olan milyonlarca emekli, temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zamdan faydalanamamıştı. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olarak kalmıştı. İktidar kanadından gelen açıklamalarda emekli maaşlarına düzenleme yapılacağı belirtilmişti. AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği emekli maaşı düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısını işaret eden Erdoğan, ''Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız'' ifadelerini kullandı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Şimdi emeklilerin gözü Kabine toplantısına çevrildi. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen Kabine toplantısının tarihi belli oldu.

Kabine kritik gündem başlıklarını ele almak üzere 9 Ekim Pazartesi günü toplanacak. Toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından kameraların karşısına geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin maaşına yapılacak zammın ayrıntılarını açıklayacak.

"EMEKLİYE MÜDE VERECEĞİZ"

AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulundu ve kabine toplantısını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Terörle mücadele, bir diğer gündem başlığı. İçişleri Bakanlığı'na yönelik Bombalı saldırı girişiminin ardından başlatılan operasyonlar, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları, kabinenin gündeminde olacak. Bu başlıkta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

İsrail-Filistin arasında yaşanan gerilim de Ankara'nın yakın takibinde. Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail savaş ilanı, Kabine'de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taraflara itifal çağrısı yapmıştı.

26 EYLÜL TARİHLİ KABİNE KARARLARI

26 Eylül'de gerçekleşen son Kabine'de Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifi, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ile 12 ay aylık ücretsiz 10 GB internet düzenlemesi ele alınmıştı.