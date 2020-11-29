Kabine yeni yasaklar için toplanıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi Cumhurbaşkanlığı Kabinesine başkanlık edecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son kabine toplantısında alınan tedbirlerin sahaya yansıması ve ilave tedbirlerle ilgili sunum yapacak. Kabine toplantısından Koronavirüs’le mücadele için ek tedbirlerin çıkması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alınacak ek tedbirleri açıklaması bekleniyor.

Kabine toplantısında ayrıca ekonomi, hukuk ve demokrasi alanlarında reform amacıyla atılabilecek adımlar da görüşülecek. Ekonomideki son gelişmelerin yanı sıra başta Libya, Doğu Akdeniz, Karabağ ve Suriye meseleleri olmak üzere dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.

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