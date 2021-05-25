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Kabus geri döndü: Bir kişi yoğun bakımda

Kabus geri döndü: Bir kişi yoğun bakımda

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kene ısırması nedeniyle Yedisu Devlet Hastanesine başvuran çiftçi Yavuz Eden'e (47) KKKA teşhisi konuldu.

Yapılan kontrollerin ardından Eden, durumunun ağır olması nedeniyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Eden'in yoğun bakımda hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler kırım kongo kkka bingöl
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