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Kadıköy açıklarında gemi arızası

Kadıköy açıklarında gemi arızası

Kadıköy Haydarpaşa açıklarında arızalanan kuru yük gemisine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma 7 römorkörü müdahale etti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana gelen Adnan H isimli 96 metre boyundaki kuru yük gemisindeki kılavuz kaptan demir attı. Gemine yardım için Kurtarma 7 römorkörü sevk edildi. Gemi çekilerek Ahırkapı açıklarına götürüldü.

 

Etiketler kadıköy haydarpaşa gemi arızası
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