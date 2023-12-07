Kadın sürücünün cama astığı notla herkesi şaşırttı
Malatya'da kadın bir sürücü cama astığı notla görenleri hayrete düşürdü.
Türkiye'de soğuk havaların yaşandığı bu günlerde kapleri ısıtacak manzara Malatya'dan geldi.
Malatya'da kaydedilen bir fotoğraf sosyal medyada kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı.
Fotoğrafta, kadın sürücünün tatlı bir sitemi yer aldı. Kadın sürücü, arabasının camının arkasına şu notu düştü:
"Bayanım, acemiyim kornaya basmayın. Heyecanlanıyorum, öğrenene kadar lütfen idare ediniz."
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