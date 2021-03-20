Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için meydanlarda: Çok sayıda gözaltı var

Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösteren kadınlar Ankara ve İstanbul'da bir araya geldi.

İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olan Türkiye’nin, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmeden çekilme kararı kadın örgütlerinin sert tepkisine neden oldu.

Kadın Meclisleri’nin “Kararı geri çek sözleşmeyi uygula” çağrısıyla Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, kararı protesto etti.

“Sözleşmeyi uygula, kadını yaşat”, “Kararı geri çek, sözleşmeyi uygula”, “Kadın cinayetleri politiktir” sloganları atan kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi’nin her bir maddesinde öldürülen kadınların kanı var. Biz bir kişinin lafıyla sözleşmeyi geri çektirmeyeceğiz. Hep birlikte mücadele ederek bu kararı geri çektireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kadın Meclisleri adına konuşan Fidan Ataselim, “Bir avuç kadın düşmanının oyuna muhtaç kalmışlar. Kadınların yaşamakla birlikte daha fazla eşit ve özgür yaşamak istediklerinin farkındalar. Aşırı buluyor bizi aşırı. Sokaklardan bizi alamayacaklar. Geçmişte kaldı o günler geçmişte. Bir şahsın verdiği karar kadınlar nezdinde yok hükmündedir” dedi.

“Kadınlardan o kadar korkuyorlar ki gecenin bir yarısı kararı açıklıyorlar” diyen Ataselim, “Her yar kadın her yer direniş bundan sonra. Milyonlarca kadını durduramayacaklar. Evet daha fazla özgürlük talebimizi bastıramayacaklar. Hiçbir yere gitmiyoruz. O karar geri çekilecek, sözleşme uygulanacak” diye konuştu.

ANKARA'DA GÖZALTI

Ankara'da ise karara tepki gösteren kadınlar Kızılay'da buluştu. Polis, yaklaşık 50 kişilik grubun eylemine izin vermezken gruptan gözaltına alınanlar oldu.