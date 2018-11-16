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  3. 16 Kasım 2018 14:54

Kadir Mısıroğlu'ndan olay sözler: Atatürk'ü seven ahmaktır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 9 Kasım'da tepki çeken ziyaretiyle gündeme gelen Kadir Mısıroğlu, Atatürk'ü sevenlere ''ahmak'' dedi.

Kadir Mısıroğlu'ndan olay sözler: Atatürk'ü seven ahmaktır
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Kamuoyunda ‘fesli Kadir’ olarak bilinen Kadir Mısıroğlu, Youtube üzerinden yayınlanan 12 dakikalık ses kaydında Atatürk’ü sevmediğini bir kez daha belirtti

Mısıroğlu şunları söyledi:

“Bir gün Diyanet İşleri reisinin beni hasta yatağımda ziyaretinden ötürü kükreyen aslanlar gibi kükreyenlerin hiçbirinde Mustafa Kemal’ın yaptığı işleri değerlendirecek kabiliyet vardır, ne de ona samimi bir muhabbet sahibidir.

Mustafa Kemal bu memlekette yükselmenin birinci basamağıdır. Ama bu şans ellerinden gidiyor. Onlarda biliyor. Bu devam etmez.

'ATATÜRK'Ü SEVEN AHMAKTIR'

Hiçbir icraatı Müslümanlığın lehine değildir. Eğer bir Müslüman Atatürk’ü seviyorum derse ya ahmaktır ya sahtekardır.

Kendisini eleştirenlere nadanlar (Farsça eskimiş bilgisiz, cahil, nobran, kaba, kötü) diyen Mısıroğlu, Atatürk’ü sevenlere, “Bana kükreyenlerden bir tanesi inanıyorum ki Nutuk’u okumamıştır. Ben bunun Osmanlıcasını ilk mektebi bitirdiğim sene okudum. Benimle konuşacak kalitede bir adamınız yok. Ancak söversiniz. Pes, Müslüman olmuyorsunuz, insan olun. Gavurun bile ahlaklısı olur ya… Demokrasiye inanıyorsan, insana saygıya inanıyorsan, ben size cevap vermekten aciz miyim sanıyorsunuz.

'MUSTAFA KEMAL PAŞA'YI SEVMİYORUM'

Evet ben Kemal Paşa’yı sevmiyorum. Bu benim hakkımdır, istersen babamı da sevmem. Bundan dolayı beni kimsenin kınamaya hakkı yoktur. Beni eleştirenler bir kamyon çakıl taşı. Beni metheden, doğruyu söyleyenler de altın.

Bundan sonra kim söverse sövsün bu cevap yeter. Bundan sonra avukatıma söyleyeceğim suç işlerse dava açsın.

Allah düşmanlarına düşman olduğum sabit oldu."

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Kadir Mısıroğlu açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı'ndan Kadir Mısıroğlu açıklaması

 

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