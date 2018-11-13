Kadir Mısıroğlu, Diyanet Başkanı Ali Erbaş'ı ''Şeyhülislam'' ilan etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk'e olan düşmanlığını yaptığı hiçbir konuşmasında gizlemeyen Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyaretle ilgili tartışmalar tüm hızıyla sürerken Mısıroğlu'ndan açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kendisini ziyaretini değerlendiren Mısıroğlu, Erbaş'ı "şeyhülislam" ilan ettiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi Reisi Cumhur ziyaretime geliyor. Hele hele Diyanet İşleri Başkanı, Şeyhülislam geliyor ziyaretime.” diyen Mısıroğlu, “En korkak müessese Diyanetti. Şu Şeyhülislam’ın beni ziyarete gelmesi var ya! Tarihi bir hadisedir.”

Mısıroğlu, Atatürk’e hakaret eden ve bir vebalı gibi görünen birini Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın ziyaret etmesinin önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.



Şeyhülislam ya da Şeyh-ül İslam, Osmanlı Devleti zamanında dini konularda en yüksek yetkiye sahip devlet görevlisiydi. Gerektiği zaman dini sorunlarla ilgili görüşlerini fetva yayınlayarak açıklardı. 1920 yılında Ankara'da kurulan Meclis Hükümetinde bu makam Şeriye ve Evkaf Vekaleti adıyla "Bakanlık" olarak yer aldı. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra 1924 yılında laiklik ilkesinin kabul edilmesi sonucu bu bakanlık kaldırıldı. Yerini Diyanet İşleri Başkanlığı aldı.

Atatürk’e duyduğu düşmanlığın yeni olmadığını belirten Mısıroğlu, ifadelerinden dolayı en yakın arkadaşlarının kendisine vefasızlık göstermesini görmezden geldiğini anlattı.

BAHÇELİ DE İSTİFASINI İSTEDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener'in ardından MHP lideri Bahçeli de Mısıroğlu'na yaptığı ziyaretle tepkileri üzerine çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın istifasını istemişti.

ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenlenen "Ankara Din Görevlileri Bilgilendirme Faaliyeti Toplantısı’nda bugün konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kadir Mısırlıoğlu'na 9 Kasım'da yaptığı ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Erbaş konuşmasında "Yapmış olduğumuz her sohbetimizde, konuşmamızda değinmeden geçemediğimiz en önemli hususlardan birisi 'aman ha kul hakkında dikkat edelim' ifadesidir. Bu meyanda farklı mülahazalarla ve beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir." demişti.

ERDOĞAN “HOCAM” DEMİŞTİ

16 Şubat 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böbrek yetmezliği tedavisi gören Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmişti. Erdoğan, Mısıroğlu’na, “Hocam!” diye hitap etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Atatürk’e olan düşmanlığını gizlemeyen Mısıroğlu’nu ziyareti muhalefet tarafından sert eleştirilmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünden bir gün önce Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmiş ve muhalefet tarafından istifası istenmişti.

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