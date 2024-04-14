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Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
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Kağıthane'de gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki O.Y. ve 30 yaşındaki M.A. yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'nde karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yaşanan silahlı kavgada O.Y. (20), M.A. (30), H.Y. (38) ve S.Y. (25) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan O.Y. ve M.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan H.Y'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

 Yapılan incelemede, olayda hayatını kaybeden 2 kişi ile yaralıların "kasten yaralama", "gasp", "yağma" ve "hırsızlık" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

Caddeyi, güvenlik şeridi çekerek kapatan ekipler olay yerinde 40 boş kovan buldu.

Taraflar arasında yaşanan silahlı kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, caddede şahısların birbirleriyle silahla ateş etmeleri, etraftaki vatandaşların koşarak uzaklaşması, yaralanan bir kişinin de otomobile taşınıp hastaneye kaldırılması yer aldı.

Etiketler 2 kişi Kağıthane silahlı saldırı
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