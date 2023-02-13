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Kahraman madenciden duygulandıran sözler

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Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan bir madenciye, ''Canınızı hiç düşünüyor musunuz?'' sorusu yöneltildi. Madencinin verdiği yanıt ise duygulandırdı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, 7. gününde de devam ediyor. Bölgeye ilk günden itibaren Türkiye'nin pek çok ilçesinden arama kurtarma ekipleri gönderildi. Bu ekipler arasında karanlıkta ve derinlerde kurtarma çalışmaları yapmak için eğitilen madenciler de vardı.

"HİÇ CANINIZI DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?"
Arama kurtarma çalışmaları için Kahramanmaraş'a gelen bir madenci, NTV muhabirine röportaj verdi. Muhabir tarafından "Hiç canınızı düşünmüyor musunuz o tehlikeli anlarda?" sorusu yöneltildi.

DUYGULANDIRAN YANIT

Madenci ise, "Bizim canımız yok şu anda. Bizim canımız şu anda Türkiye. Bizim için sorun yok. Sonuna kadar" cevabını verdi. Bu anlara canlı yayında tanıklık eden izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

 

 

Etiketler kahramanmaraş deprem madenci kurtarma
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