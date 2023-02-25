Kahramanmaraş depreminde çıkan enkaz Marmara depreminin 10 katı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşan yaklaşık 200 milyon tonluk enkaz, 1999 Marmara depreminin en az 10 katı fazla çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı.

Binlerce can kaybının yaşandığı deprem bölgesinde 200 milyona yakın da toz enkaz oluştu.

BM'nin raporu: 1,5 milyon insan evsiz kaldı

Enkaz kaldırma çalışmalarına başlanırken, Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP), depremlerin ardından Türkiye’de hasar alan yapılar, evsiz kalan kişiler ve oluşan enkaz hakkında tahminlerini paylaştı.

UNDP’nin tahminlerine göre, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaklaşık 1,5 milyon kişi evsiz kaldı.

'500 bin yeni konut inşasına ihtiyaç var'

Depremlerde 520 bin daireli 160 bini aşkın binanın yıkıldığını ya da ağır hasar gördüğünü bildiren UNDP, 500 bin yeni konut inşasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İnşa edilmesi planlanan 200 bin konut ve 70 bin köy evinin maliyetinin ise 15 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Enkazların kaldırılması için de destek verilecek

DW Türkçe'de yer alan habere göre BM'nin geçen hafta uluslararası topluma yaptığı 1 milyar dolarlık yardım çağrısına atıfta bulunularak, bu miktarın 113,5 milyon dolarlık bölümünün Kalkınma Programı'nın talebi olduğu ve ağırlıklı olarak enkazların kaldırılmasında kullanılacağı ifade edildi.

1999 depreminin 10 katı fazla

Depremlerin 116 milyon ile 210 milyon tonluk enkaza yol açtığı tahminini dile getiren UNDP, karşılaştırıldığında 1999 yılındaki Marmara depremindeki enkazın 13 milyon ton dolayında olduğunu bildirdi.

UNDP, acil önlemlerin yanı sıra Türk hükümetine enkaz kaldırma çalışmalarında destek verilmesinin planlandığını kaydetti.

"Manhattan'dan daha büyük bir alandan bahsediyoruz"

UNDP yetkilisi Louisa Vinton, "yıkımın tahayyül sınırlarının ötesinde" olduğunu belirterek "Kaldırılması gereken enkazın boyutlarını gözünüzde canlandırabilmek için bir metre yüksekliğinde 10 kilometrekarelik bir alan düşünün. Bu şekilde baktığınızda, tahminen 100 kilometrekareye yayılan bir alandan, 59 kilometrekarelik Manhattan'dan daha büyük bir alandan bahsediyoruz." dedi.