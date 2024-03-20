Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde ir deprem meydana geldi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 08.55'te meydana gelen depremin merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olarak belirlendi. Verilere göre deprem yer yüzeyinin 5.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem vatandaşlar arasında paniğe neden olurken olumsuz bir durum bilgisi alınmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin derinliği Kandilli Rasathanesi'nde 8.3 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...