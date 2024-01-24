Kahramanmaraş'ta 7 katlı bina çöktü
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. İş makinesi enkaz altında kalırken, operatör için kurtarma çalışması başlatıldı.
Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.
Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.
AA
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