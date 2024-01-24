  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kahramanmaraş'ta 7 katlı bina çöktü

Kahramanmaraş'ta 7 katlı bina çöktü

Kahramanmaraş'ta 7 katlı bina çöktü
Güncelleme:

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. İş makinesi enkaz altında kalırken, operatör için kurtarma çalışması başlatıldı.

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.

AA

Etiketler kahramanmaraş bina çöktü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altınok mu, Yavaş mı ? İşte son Ankara anketi Altınok mu, Yavaş mı ? İşte son Ankara anketi Wanda Nara kışın ortasında bikinili pozlarıyla yazı getirdi Wanda Nara kışın ortasında bikinili pozlarıyla yazı getirdi ''İçimde prezervatif kaldı'' diyen güzel oyuncu annesine söylediği ana dair itirafı olay oldu ''İçimde prezervatif kaldı'' diyen güzel oyuncu annesine söylediği ana dair itirafı olay oldu Sürpriz ek zam sonrası emeklilerin yeni kök maaş tablosu belli oldu Sürpriz ek zam sonrası emeklilerin yeni kök maaş tablosu belli oldu Türkiye'de 7'nci vaka! Şimdi de yalancı kalp krizi alarmı Türkiye'de 7'nci vaka! Şimdi de yalancı kalp krizi alarmı Ünlü ekonomist Türkiye'nin 2 yeni derdini açıkladı: Skimpflasyon ve Shrinkflasyon Ünlü ekonomist Türkiye'nin 2 yeni derdini açıkladı: Skimpflasyon ve Shrinkflasyon Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın doğal hallerine beğeni yağdı Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın doğal hallerine beğeni yağdı TCMB'nin faiz kararına 1 kala Dolar, Euro ve altın zirvede TCMB'nin faiz kararına 1 kala Dolar, Euro ve altın zirvede Öğretim görevlisinden aile katliamı: Eşini yaraladı,, kızını, kayınvalidesini öldürüp intihar etti Öğretim görevlisinden aile katliamı: Eşini yaraladı,, kızını, kayınvalidesini öldürüp intihar etti Fon vurgunu davasında Arda Turan'ın mesajları ortaya çıktı Fon vurgunu davasında Arda Turan'ın mesajları ortaya çıktı