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Kahramanmaraş'ta yeni deprem

Kahramanmaraş'ta yeni deprem
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Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.08'de gerçekleşen depremin derinliği ise 7.34 km olarak belirtildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

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