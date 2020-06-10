Kahreden görüntü: Hatay’da engelli çocuk çöpten atık topladı

Türkiye'de ekonomide pembe bulutları dağıtan, yürekleri parçalayan bir görüntü ortaya çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, engelli bir çocuğun tekerlekli sandalyesi ile çöp konteynerlerinden plastik atık topladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Politikaloji isimli Twitter hesabından paylaşılan görüntüler kısa sürede yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, Gazapizm olarak tanınan ünlü rap şarkıcısı Anıl Acar da görüntüleri alıntılayarak, "And olsun sana çocuk bu böyle sürmeyecek" dedi.

Görüntüleri paylaşan sosyal medya hesabı daha sonra yaptığı paylaşımda Hatay Valiliği'nin kendileri ile iletişime geçtiğini ve çocukla ilgilenileceği bilgisini verdiğini yazdı.