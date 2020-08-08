Kamu hizmet alanı, ticaret alanına çevrildi

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Barbaros Bulvarı üzerindeki eski il binasının bulunduğu arazinin imar planları değiştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “re’sen” onaylanan imar planı değişikliği ile, üzerinde 10 katlı hizmet binalarının bulunduğu 3 bin 357 metrekarelik arazi “Ticaret” alanına alındı.

Birgün gazetesinden Uğur Şahin'in haberine göre Bakanlık 3 ay önce, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. üzerinden, söz konusu arazi ile ilgili olarak hazırlattığı bir “gayrimenkul değerleme” raporunda, arazinin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon TL olduğu tespit edilmişti. Aynı raporda arazi üzerinde geliştirilecek projenin değerinin ise yaklaşık olarak 165 milyon TL olarak hesaplanmıştı.

DEĞİŞİKLİĞİN GEREKÇESİ

İtirazların alınması için bir ay süreyle askıya çıkan imar planı değişikliğinin gerekçesini Bakanlık özetle şöyle açıkladı:

“Rezerv Yapı Alanı’ olarak ilan edilmiş planlama alanının; ekonomik ve fiziksel ömrünü yitirmiş olması ve de kent bütününe hizmet eden resmi kurum (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) kullanımının sona ermesinden sonra işlevsiz kalan kent parçalarının çevresi ile uyumlu olarak işlevlendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda imar planı değişiklikleri çalışmaları yapılmıştır.”

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bir süre önce Ataşehir’e taşınmıştı.

Darphane ile Barbaros Bulvarı arsında kalan arazinin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait. Yeni planlara göre arazi Emsal=2 şartlarında 12 katlı bina yapılabilecek. Arazinin altında karayolu tüneli geçtiği için inşaat aşamasında İBB’den görüş alınmak zorunda.